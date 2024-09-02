Stellantis, Markalarından Hiçbirini Satmayacağını Açıkladı

Stellantis, markalarını 10 yıl boyunca koruma stratejisini devam ettirmeye karar verdi.

Otomotiv sektöründeki en büyük firmalar arasında yer alan Stellantis, çatısı altında tam 14 farklı markayı bulunduruyor. Bu markalar zaman zaman benzer pazarlarda birbirleriyle mücadeleye bile giriyor. Bu yüzden de Stellantis'in bazı markaları satabileceği düşünülüyordu. Firma bu iddiaları reddetti.

Stellantis, 2021'de verdiği "güçlü, ikonik markaları koruma" sözünü yenilemiş oldu. Bu açıklama, Walter P. Chrysler'in torunu Frank B. Rhodes, Jr.'ın Dodge ve Chrysler'i Stellantis'ten ayırarak yeni bir Chrysler Corporation kurma girişimine yanıt olarak geldi. Stellantis, bu markaların yerinde kalacağını belirtti.

Maserati de satılmayacak

Firmanın CEO'su Carlos Tavares, geçen ay yaptığı açıklamada markalarının ağustos ayını kâr etmeden kapatabileceğini ima etmişti. Bunun üzerine pek çok kaynakta Maserati'nin satışa çıkarılabileceğini ve Lancia ya da DS Automobiles'ın kapatılabileceğini öne süren haberler çıkmıştı. Stellantis ise 14 markanın tamamının korunacağını açıkladı.

Stellantis çatısı altındaki markalardan DS, premium bir marka olarak konumlandırılıyor ve Lancia ailesi de yeni modellerle büyüyor. Maserati de ürün yelpazesini yenileyen markalardan biri. Alfa Romeo da yeni modellerle yollara çıkarken Jeep, Ram, Citroen, Fiat, Opel ve Peugeot ise rekabette güçlü şekilde devam ediyor.

Stellants ayrıca Leapmotor ile yaptığı ortaklıkla Çin'den elektrikli araçları Avrupa'ya ve diğer bölgelere ihraç edecek. Bu uzun vadeli iş birliği, şirketin gelecekteki hedeflerine sıkı sıkıya bağlı kaldığını gösteriyor.