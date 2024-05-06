Stellantis, 2024'ün ilk çeyreğine ilişkin mali verilierini açıkladı. Şirketin hem gelirlerinde hem de sevkiyatlarında düşüş görüldü.

2024’ün ilk aylarının sona ermesinin ardından dünya çapından birçok şirket, ilk çeyreğe ilişkin mali verilerini paylaşıyordu. Otomobil devleri de bunlar arasındaydı. Şimdi de Opel’den Peugeot’ya, Fiat’tan Citroen’e kadar birçok markayı bünyesinde bulunduran Stellantis’ten açıklama geldi.

Stellantis, ilk çeyrekte kaç araç sattığını ve ne kadar gelir elde ettiğini paylaştı. Verilerde, hem sevkiyatların hem de gelirlerin düştüğü görüldü.

41 milyar euro gelir elde edildi

Açıklamaya göre Stellantis, 2024’ün ilk üç ayında 41,7 milyar euro gelir elde etmeyi başardı. Bu da gelirlerin, 2023’ün ilk çeyreğine kıyasla %12 civarında düşüş gösterdiği anlamına geliyor. Ayrıca analistlerin 42,6 milyar euro’luk beklentisinin de altında kalmış.

Stellantis’in konsolide teslimatlarının önceki yılın aynı dönemine göre %10 düşüşle 1 milyon 335 bin olduğu da açıklamalar arasında yer aldı. Karma sevkiyatlar ise ilk üç ayda 1 milyon 371 adet olarak gerçekleşti. Elektrikli otomobil satışlarının ise %8 arttığı bildirildi. Müşterilere yapılan satışlar değişmezken bu konuda bazı bölgelerde büyüme kaydedildiği aktarıldı. Buna göre Orta Doğu ve Afrika’da %23, Avrupa’da ise %6’lık büyüme görüldü.

Şirket, 2024’ün ilk çeyreğinde tüm yıl için planladıkları 25 modelden (18'i elektrikli) dördünü tanıttığını belirtti. Yılın ikinci yarısında daha fazla araçla karşımıza çıkacağını ve bu yüzden önemli ölçüde büyüme ve kârlılık elde etmeyi beklediğini de ekledi. Sevkiyatlardaki düşüşlerin, 2024'ün kalanı için planlanan yeni ürün dalgasına hazırlanılması nedeniyle yaşandığı da açıklamalar arasında yer aldı.