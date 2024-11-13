Shift Up, aksiyon oyunu Stellar Blade'in PC sürümünü duyurdu. Oyun, PS5'teki başarısının ardından PC'de de büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Shift Up, aksiyon oyunu Stellar Blade'in 2025 yılında PC platformuna çıkacağını duyurdu. Oyun, daha önce PS5'te yayımlandı ve PC oyuncularının merakla beklediği bir sürüm haline geldi.

Shift Up'ın aksiyon odaklı oyununu, Nisan 2024'te PlayStation 5'e gelmişti. Oyun, görsel ve oynanış açısından büyük beğeni toplarken kadın başrol karakteri üzerinden tartışmalara da yol açmıştı.

Stellar Blade'in PC versiyonunun büyük başarı yakalayacağı öngörülüyor

Oyun dünyasında geniş bir ilgi uyandıran Stellar Blade, PC oyuncularının ilgisini de çekti. Shift Up, PC versiyonunun 2025'te çıkacağını ve bu sürümün konsol sürümünden daha iyi bir performans sergilemesini beklediklerini açıkladı.

Stellar Blade'in PC sürümü hakkında yapılan açıklamaya göre, oyunun PlayStation 5'teki başarısının ardından PC versiyonunun da büyük ilgi görmesi bekleniyor. Shift Up, oyun satışlarının güçlü bir şekilde devam ettiğini belirterek, PC versiyonunun bu başarıyı aşabileceğini öngörüyor. Ayrıca, Black Myth: Wukong'un dünya çapında elde ettiği başarı, Stellar Blade'in PC'deki potansiyelini daha da güçlendiriyor. Stellar Blade'in 2025'te çıkacak olan PC sürümü şimdiden merak konusu oldu.