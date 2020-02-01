Kullanıcı verileri gizliliği gibi çeşitli konularda eleştiri oklarının hedefi olan Facebook, darbe ardına darbe alıyor. Ünlü korku kitaplarının yazarı Stephen King, Twitter hesabından yaptığı açıklamada güvenlik sebebiyle Facebook hesabını sildiğini açıkladı.

Kullanıcı verilerinin gizliliği ve daha farklı birçok konuda eleştiri oklarının hedefi olan Facebook, ünlü isimlerden de darbe almaya devam ediyor. Son yaşanan gelişmede ünlü yazar Stephen King, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Facebook hesabını sildiğini duyurdu.

Ünlü korku yazarı, Facebook hesabını silmesinin sebebi olarak sosyal medya platformunun politik reklamlarda yanlış bilgilendirme yapmasını ve ayrıca kişisel verilerinin gizliliği hakkındaki endişelerini gösterdi.

Facebook, darbe almaya devam ediyor:

"Facebook hesabımı kapatıyorum. Facebook üzerindeki siyasi reklam yığınından son derece rahatsızım ve aynı zamanda Facebook'un kendi kullanıcılarının gizliliğini de koruduğuna emin değilim. Beni (ve Molly'yi) Twitter üzerinden takip edebilirsiniz."

Günümüz dünyasının en önemli yazarlarından bir tanesi olan Stephen King, Facebook hesabını 28 Aralık 2012 yılında açmıştı ve ünlü yazarın bu hesabında 5,3 milyon takipçisi bulunuyordu. Öte yandan Stephen King'in Twitter’daki takipçi sayısıysa 5,6 milyon.

Özellikle Cambridge Analytica skandalı sonrası birçok kişinin hedef tahtasına oturttuğu Facebook, çeşitli isimlerden ağır eleştiriler almaya devam ediyor. Dün paylaştığımız bir haberde, Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’un da Facebook’un sahibi olduğu WhatsApp’a ağır eleştirilerde bulunduğunu aktarmıştık.

Durov, WhatsApp’ın da kullandığı uçtan uca şifrelemenin tek başına güvenliği sağlayamadığını söylemiş ve WhatsApp’ın, uçtan uca şifrelemeyi iletişim güvenliğini tek başına sağlayabilecek bir 'sihirli değnek' gibi gördüğünü ifade etmişti.

Son günlerde dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos’un WhatsApp konuşmalarının patlatılması sonrası tekrar eleştiri oklarının hedefi olan Facebook ise sorunun WhatsApp’tan değil iOS’ten kaynaklandığını söylemişti.

Stephen King’in de eleştirdiği politik reklamlar konusunda topa tutulan Facebook, bu politikasından henüz vazgeçmese de bir diğer popüler sosyal medya platformu olan Twitter, politik reklamları yasaklama kararı almıştı.