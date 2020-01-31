Jeff Bezos’un başına gelenler sonrası güvenliği tekrar sorgulanmaya başlayan WhatsApp’a bir taş da Telegram’ın kurucusu olan Pavel Durov’dan geldi. Durov, WhatsApp kullanmanın tehlikeli olduğunu dile getirdi.

Facebook’un sahibi olduğu, dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın güvenilirliği her geçen gün daha da sorgulanır hâle geliyor. Özellikle dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos’un da güvenlik açığına kurban gitmesi, kullanıcıların kafalarındaki soru işaretlerinin sayısını artırdı.

Telegram’ın kurucusu olan Pavel Durov da oldukça iğneleyici bir blog yazısıyla WhatsApp'ı hedef aldı. Durov, Facebook’un sahibi olduğu WhatsApp’ın kullanımının 'tehlikeli' olduğunu dile getirdi.

'Uçtan uca şifreleme tek başına yeterli değil'

Durov, kaleme aldığı blog yazısında WhatsApp’ın kullandığı uçtan uca şifrelemenin tek başına yeterli olmadığını aktardı. Durov, “WhatsApp, ‘uçtan uca şifreleme’ kelimesini, tek başına tüm iletişimi güvenli hâle getirecek sihirli kelimelermiş gibi kullanıyor ancak bu teknoloji, tek başına güvenliği sağlayacak bir sihirli değnek değil” ifadelerini kullandı.

İddialarını daha ileri taşıyan Durov; WhatsApp’ın güvenlik açıklarının yerel güvenlik güçlerinin kullanması için bilerek yerleştirildiğini, böylece İran ve Rusya gibi ülkelerle iş yapılabildiğini söyledi.

Aynı kuvvetlerin Telegram’a da geldiğini ancak kendilerinin bu yaklaşımı kabul etmediklerini dile getiren Durov, “Sonuç olarak WhatsApp’ın yetkilileriyle hiçbir sorun yaşamadığı ülkelerde Telegram engellendi” dedi.

Telegram’ın aksine WhatsApp’ın kaynak kodunun açık olmadığını, dolayısıyla şirketin şifreleme işlemlerinin nasıl çalıştığını görmenin imkânsız olduğunu dile getiren Durov, "Bezos, WhatsApp yerine Telegram’a güvenseydi şantaja uğramazdı" ifadelerini kullandı.

Tabii burada Durov’un iddialarının spekülasyona dayandığını ve söylediklerini doğrulayacak kesin kanıtlar olmadığını da söylemek gerekiyor. Ayrıca Telegram’ın da güvenlik konusunda açıkları olduğu daha önce ortaya çıkmıştı. MIT tarafından yapılan bir araştırmada, uygulamanın Secret Chat gibi gizlilik odaklı özelliklerinde açıklar olduğu ortaya konulmuştu.

WhatsApp, Facebook gibi kullanıcı gizliliği konusunda 'çok da güven vermeyen' bir firmanın elinde olsa da Hindistan’da yetkililerden gelen şifre güvenliğinin kırılması isteklerini sürekli olarak reddetmişti. Peki siz WhatsApp’a kullanıcı verileri gizliliği konusunda ne kadar güveniyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.