Stranger Things'in 5. Sezon Senaryosunda ChatGPT mi Kullanıldı? İşte Hayranları Çıldırtan O İddia

Stranger Things'in son sezonunun kamera arkasını içeren belgeselde yer alan bir sahne, senaryonun ChatGPT'yle yazılmış olabileceği iddialarını ortaya çıkardı.

Netflix tarihinin en büyük dizilerinden biri olan Stranger Things, yılbaşında sona eren 5. sezonuyla resmen final yapmıştı. Ancak final bölümü başta olmak üzere genel anlamda son sezon pek beğenilmemişti. Hayranlar, finalde birçok mantıksızlığın olduğunu, hikâyede boşluklar kaldığını, “aceleye getirilmiş hissi” yarattığı gibi eleştiriler yaparak dizinin yaratıcıları Duffer kardeşlere tepki yağdırıyordu.

12 Ocak günü ise Son** Bir Macera: Stranger Things 5. Sezon Kamera Arkası** ismi verilen bir belgesel yayımlandı. 2 saat uzunluğundaki bu belgesel, Stranger Things’in son sezonunun nasıl çekildiğine odaklanıyor, daha önce görülmeyen kamera arkası görüntüleri bizlerle buluşturuyordu. İşte bu belgeseldeki bir sahne, hayranların dikkatini çekti.

Stranger Things’in son sezon senaryosunda ChatGPT kullanıldığı iddiaları dolaşıyor

Belgeselin bir sahnesinde dizinin yaratıcıları olan Duffer Kardeşlerin bilgisayarı yer alıyor. Bu bilgisayar da ikilinin dizinin son bölümü olan “The Rightside Up”ın senaryosunu bitirmeye çalıştıkları sıralarda gösteriliyor. Şahin gözlü hayranlar, işte tam olarak bu anda ekrandaki sekmeleri dikkatli incelemiş ve sekmeler arasında ChatGPT’nin de yer aldığını görmüş.

Tahmin edebileceğiniz gibi sekmelerde ChatGPT’nin yer alıyor olabileceği ve bunun son bölüm senaryosu sırasında karşımıza çıkması büyük tepki çekti ve iddiaları beraberinde getirdi . Birçok kişi, Duffer kardeşlerin senaryoyu yazarken ChatGPT’den yardım aldığını ve kötü olmasının nedenlerinden birinin bu olduğunu belirtti.

Tabii ki bu bir iddia. Gerçekten ekranda ChatGPT olup olmadığını bilmiyoruz, öyleyse bile ne amaçla kullanıldığı hakkında bir fikrimiz yok. Konu hakkında da bir resmî açıklama bulunmuyor. Bu yüzden sadece spekülasyonlarla yetiniyoruz.

Ancak belgeselde Stranger Things’in son sezonunun biraz aceleye geldiği de anlaşılabiliyor. Öyle ki Duffer kardeşler, Netflix’ten sezonu bitirmesi için baskı yemiş. Hatta çekimler başladıığında son bölümün yazılmadığı bile belirtiliyor. Tabii ki sezonlar arasındaki 3 yıllık süreçte tam bir sezonu yazamamaları da tartışmalı bir konu. Sonuç olarak tüm bunların, bu kadar çok sevilen bir dizinin beklentilerin tavan yaptığı son sezonunun sevilmemesine neden olduğunu söyleyebiliriz.