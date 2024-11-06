Stranger Things'in beşinci ve son sezonu için Netflix'ten açıklamalar geldi.

Netflix'in popüler dizisi Stranger Things'in beşinci sezonu için henüz bir çıkış tarihi yok ancak dizinin yeni sezonunun gelecek yıl çıkacağı belli oldu. Netflix, dizinin 2025'te çıkacağını açıklarken final sezonunun bölümlerinin isimleri de açıklandı.

İşte bölümlerin isimleri:

Bölüm 1 - “The Crawl/Sürünme”

Bölüm 2 - “The Vanishing of …/….'ın Kayboluşu”

Bölüm 3 - “The Turnbow Trap/Turnbow Tuzağı”

Bölüm 4 - “Sorcerer/Sihirbaz”

Bölüm 5 - “Shock Jock/Şok Jock”

Bölüm 6 - “Escape from Camazotz/Camazotz'dan Kaçış”

Bölüm 7 - “The Bridge/Köprü”

Bölüm 8 - “The Rightside Up/Sağ taraf üstte”

Stranger Things'in gizemi devam ediyor

Bu bilgiler bize yapım hakkında çok fazla detay sunmuyor ancak dördüncü sezonun 2022'de sona ermesinden bu yana yapım hakkında çok az bilgi edinebildiğimizi göz önüne aldığımızda bu bilgiler oldukça sevindirici. Netflix, en başarılı özgün serileri arasında yer alan Stranger Things'in finalinin ortaya çıkmaması için ipleri oldukça sıkı tutuyor.

Netflix, bu yapımın ardından bir animasyon serisi ve bir de sahne şovu yayınlayacak. Yani her tutan yapımda olduğu gibi Stranger Things'in evreni de genişlemeye devam edecek.

Stranger Things dışında Squid Game ve The Witcher da son sezonları ile ekrana gelecek.