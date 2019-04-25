Street Fighter: Genesis'den Dövüşseverleri Heyecanlandırıyor

Hayatımıza bir video oyunu olarak giren ve sonrasında sinemalara da aktarılan dövüş efsanesi Street Fighter'ın fragmanı yayınlandı. Fragmanda bulunan dövüş sahneleri ise dövüşseverleri şimdiden heyecanlandırdı.

1987'de hayatımıza giren Street Fighter efsanesi o dönem gençlerini peşinden uzun süre sürüklemişti. 1994 yılında da sinema filmi çekilen Street Fighter'ın baş rolünde Jean-Claude Van Damme vardı ve ünlü oyuncu, olağanüstü performansıyla uzun süre gündemde kalmıştı. Hala hepimizin bildiği bir oyun olan Street Fighter, sinema filmi olarak yeniden dönüyor. Street Fighter: Genesis ismi verilen filmin fragmanı yayınlandı.

Sage Northcutt ve Marc Canonizado'nun oynadığı karakterler bizlere Ken ve Ryu'nun bitmek bilmeyen rekabetlerini gösteriyor. Daha önce yapılan oyun ve filmin gelişmiş bir hali olarak karşımıza çıkacak olan sinema filmi daha şimdiden dövüşseverleri heyecanlandırmış durumda. Filmin fragmanı ise şöyle;

Street Fighter ile bildiğimiz bütün mistik güçlere filmde yer verilmiş ve bu sahnelerin canlandırılmasında oyuncular eğitim almış. Temposuna yetişmekte zorlanacağımız Street Fighter: Genesis filmi, 2020 yılında sinemaseverler ile buluşacak. Şu an için resmi bir açıklama yok ancak film, dövüşseverlerin beklediğine değecek bir türden yapım olacağa benziyor.