Su yakıtlı arabalar sıfır emisyon üretme potansiyelleriyle dikkat çekiyor. Ancak bu araçların yaygın kullanımının önünde teknolojik ve ticari sorunlar gibi büyük engeller bulunuyor.

Su moleküllerinin, hidrojen ve oksijen atomlarından oluşması teoride hidrojenin yakıtı olarak kullanılabilmesini mümkün kılıyor. Fakat su molekülünden, hidrojeni ayırmak için gerekli enerji başta olmak üzere birçok sorun, su ile çalışan araçların üretimini imkânsız ve mantıksız kılıyor.

Hadi, hep birlikte su ile çalışan araçların neden mümkün olamayacağını inceleyelim.

Enerji gereksinimlerini verimli olarak karşılayamıyor.

Su, doğrudan bir yakıt olarak işlev görmüyor çünkü hidrojen ve oksijeni birlikte içeriyor. Enerji kaynağı olarak kullanılabilmesi için suyun bu bileşenlerden ayrılması gerekiyor.

Ayrışma işlemine elektroliz deniyor ve bu işlem sırasında çok fazla enerji harcanıyor. Bu durum, su yakıtının uygulamalar için verimsiz olduğunu gösteriyor çünkü kullanılan enerji miktarı, elde edilen enerjiden daha fazla oluyor.

Hidrojen yakıtının beraberinde getirdiği bazı zorluklar var.

Hidrojenin güvenli bir şekilde depolanması için yüksek basınçlı tankların kullanılması gerekiyor. Bu da yoğun güvenlik önlemlerinin alınmasını zorunlu kılıyor.

Ek olarak hidrojen doğada serbest hâlde bulunmuyor, dolayısıyla üretilmesi gerekiyor. Üretim süreci de çoğunlukla yenilenebilir olmayan enerji kaynaklarından önemli miktarda enerji tüketilmesi anlamına geliyor.

Bilimsel olarak sınırlamalar da üretimin önünde büyük bir engel.

Termodinamiğin birinci yasası, enerjinin ne oluşturulabileceğini ne de yok edilebileceğini belirtir. Bu ilke, suyun yakıt olarak kullanımındaki verimsizlikleri de açıklıyor.

Elektrolizle suyun atomlarına ayrılması için gerekli olan enerji, bu atomların yeniden bir araya gelerek su oluşturduğunda sağlayabileceği enerjiden daha fazla oluyor. Bu durum, suyu bir enerji kaynağı olarak kullanmanın neden zor olduğunu bizlere açıklıyor.

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