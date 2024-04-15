Avrupa'da son açıklanan satış rakamlarına göre elektrikli araçların toplam satış içerisindeki payı düşüş gösterdi. Bu durumun elbette bazı sebepleri var. Bu sebepleri birer birer açıkladık.

Avrupa Birliği, 2035 yılına kadar tamamen elektrikli ya da karbon nötr araçlara geçiş için çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz yıl satış rekorları kıran elektrikli otomobiller için bu yıl ise pek de istenildiği gibi başlamadı. Yılın ilk çeyreğinde AB içinde satılan otomobillerin %12'si elektrikli olurken bu oran, geçen yılki %14,3'lük oranın altında kaldı.

Peki elektrikli otomobillere olan bu talep düşüşünün nedenleri ne? Gelin hep birlikte bakalım.

Almanya, elektrikli otomobillerden desteğini çekti

Öncelikli olarak Almanya, 2023 yılının sonunda elektrikli otomobiller için verdiği finansal desteği sonlandırma kararını açıkladı. Avrupa Birliği'nin en büyük otomobil pazarına sahip olan Almanya'nın böyle bir karar vermesi elbette ki elektrikli otomobil almayı düşünenleri alternatif arayışına itti.

Almanya'nın aldığı bu kararın ardından talepteki düşüş, Avrupa'daki tüketicilerin elektrikli otomobillere bakışı ile ilgili bir başka önemli noktayı da ortaya koymuş oldu: fiyat.

Avrupalılara göre elektrikli araçlar 35 bin eurodan fazla etmez

ACEA (Avrupa Otomobil Üreticileri Derneği) tarafından gelen bilgilere göre, AB vatandaşlarının yalnızca %30'u elektrikli bir otomobil almayı düşünüyor. Elektrikli otomobil almak isteyenler de bu araçlara 35 bin eurodan fazla para ödemek istemiyorlar. Şu anda Avrupa'da satılan elektrikli otomobillerin ise çok küçük bir kısmı bu fiyatın altında bir etikete sahip.

Otomobil üreticileri, tek başlarına elektrikli otomobile geçiş yapamayacaklarını belirtiyor.

Elektrikli otomobillerin yaygınlaşamama sorununun bir diğer nedeni ise kurumlar ile özel sektör arasındaki anlaşmazlık. ACEA Genel Müdürü Sigrid de Vries, Avrupalı otomobil üreticilerinin şu ana kadar bu alana 250 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını belirtiyor. de Vries, Avrupa'nın pazar talepleri için bir ön şartlar ve rekabetçilik düzenlemesi yapması fikrini de desteklediğini belirtiyor.

Talep edilen düzenlemeler arasında ise hidrojen dolumu ve şarj için altyapı oluşturulması, uygun şekilde hammadde tedariğinin mümkün kılınması, finansman imkanlarının geliştirilmesi ve pazar teşvikleri yer alıyor. Yani Avrupa'nın yeşil otomotiv hayallerinin gerçekleşmesi için sektörün tüm aktörlerinin iş birliği yapması gerekiyor.