[Şubat 2026] Steam Next Fest Başladı: İşte Mutlaka Denemeniz Gereken Oyunlar!

Steam'in en sevilen etkinliklerinden Next Fest tekrar aramızda. Yeni Next Fest kapsamında deneyebileceğiniz yüzlerce oyun demosu bulunuyor.

Oyuncuların Steam'deki en sevdiği etkinliklerden biri olan Steam Next Fest resmen başladı.

Valve tarafından düzenlenen etkinlik, yüzlerce ücretsiz oyun demosunu oyuncularla buluşturuyor. Eğer yeni çıkacak oyunları erkenden denemek, gizli kalmış cevherleri keşfetmek ve istek listenizi kabartmak istiyorsanız, bu festival tam size göre.

Ne zamana kadar sürecek?

Steam Next Fest, geçtiğimiz akşam yani 23 Şubat'ta başladı ve 2 Mart tarihine kadar devam edecek. Oyuncuların demoları deneyimlemesi için tam bir hafta süresi var.

Önceki etkinliklerde bazı demolar festival sonrasında da erişilebilir kalmıştı ancak bunun hiçbir Next Fest etkinliğinde garantisi olmadığını belirtmek gerek.

En çok hangi demolar deneniyor?

Şu anda deneyebileceğiniz yüzlerce oyun demosu bulunuyor olsa da oyuncuların favorisi olan bazı demolar mevcut. Bunların listesine hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.