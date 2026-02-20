Tümü Webekno
Monitörlerde indirim! Lingusta'da ilk 3 ders ücretsiz! Protein Ocean'da özel indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Steam At Festivali İndirimleri Başladı (At Sürmeyi ve Yarışları Sevenler Buraya)

Steam'in birçok farklı indiriminin ardından bugün de At Festivali indirimleri başladı. Peki indirimlerde satın almaya değer hangi oyunlar var?

Steam At Festivali İndirimleri Başladı (At Sürmeyi ve Yarışları Sevenler Buraya)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "At Festivali" indirimleri.

Geçtiğimiz ay Kış İndirimleri'nin sona ermesinin ardından Steam'de 23 Şubat tarihine kadar sürecek yeni indirim dönemi başladı. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.

Steam At Festivali indirimleri

2

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat
Rival Stars Horse Racing 18.99$ 9.49$ (-%50)
The Ranch of Rivershine 29.99$ 17.99$ (-%40)
A Tiny Sticker Tale 5.79$ 2.89$ (-%50)
Let's Ride! Silver Buckle Stables 4.99$ 1.99$ (-%60)
Windstorm: Start of a Great Friendship 14.99$ 5.24$ (-%65)
The Pony Factory 2.49$ 1.36$ (-%45)
Unicorn Tails 9.99$ 2.49$ (-%75)
Rustler 12.49$ 2.49$ (-%80)
Unbridled: That Horse Game 12.49$ 9.99$ (-%20)
Horse Racing Manager 12.49$ 9.99$ (-%20)
Sound of Horses 5.79$ 4.63$ (-%20)
Pocket Stables 4.99$ 2.64$ (-%47)
MareQuest: An Interactive Tail 4.99$ 2.49$ (-%50)
Slaughter Horse 2 5.99$ 4.01$ (-%33)
Ulukayın: Ertuğrul 10.99$ 7.69$ (-%30)
MY LITTLE PONY: Kısrak Koyu Macerası 39.99$ 15.99$ (-%60)
Horse Tales: Emerald Valley Ranch 29.99$ 7.49$ (-%75)
Windstorm: Start of a Great Friendship - Remastered 12.49$ 7.49$ (-%40)
Astride 24.99$ 19.99$ (-%20)
My Riding Stables: Life with Horses 14.99$ 4.49$ (-%70)

Steam At Festivali indirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

2026'nın En Çok Beklenen Oyunları (Bu Yıl Oyuna Doyacağız Anlaşılan) 2026'nın En Çok Beklenen Oyunları (Bu Yıl Oyuna Doyacağız Anlaşılan)
[Ocak 2026] En Çok İndirilen PlayStation Oyunları Açıklandı [Ocak 2026] En Çok İndirilen PlayStation Oyunları Açıklandı
Steam İndirim Oyunlar Oyun İndirimleri Steam

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

PlayStation Plus Türkiye Fiyatlarına Kaçırılmayacak İndirim Geldi!

PlayStation Plus Türkiye Fiyatlarına Kaçırılmayacak İndirim Geldi!

WhatsApp Tasarımı Baştan Aşağı Değişiyor (Durum Güncellemeleri Artık Gözünüze Gözünüze Sokulacak)

WhatsApp Tasarımı Baştan Aşağı Değişiyor (Durum Güncellemeleri Artık Gözünüze Gözünüze Sokulacak)

Dacia Markasının Adı Nereden Geliyor? İşte 'Vay be' Dedirtecek Anlamı

Dacia Markasının Adı Nereden Geliyor? İşte 'Vay be' Dedirtecek Anlamı

Google AMP, Bir Kez Daha Türkiye'de Engellendi: Bu Sefer Karar Farklı Yerden!

Google AMP, Bir Kez Daha Türkiye'de Engellendi: Bu Sefer Karar Farklı Yerden!

Direksiyonu ve pedalları olmayan otomobil Tesla Cybercab'in seri üretimi başladı

Direksiyonu ve pedalları olmayan otomobil Tesla Cybercab'in seri üretimi başladı

Robot Süpürgesini DualSense ile Kontrol Etmek İsteyen Kullanıcı, Yanlışlıkla Sunuculara Sızdı: 6.700 Robotu Tek Tuşla Yönetti!

Robot Süpürgesini DualSense ile Kontrol Etmek İsteyen Kullanıcı, Yanlışlıkla Sunuculara Sızdı: 6.700 Robotu Tek Tuşla Yönetti!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com