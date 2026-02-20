Steam At Festivali İndirimleri Başladı (At Sürmeyi ve Yarışları Sevenler Buraya)

Steam'in birçok farklı indiriminin ardından bugün de At Festivali indirimleri başladı. Peki indirimlerde satın almaya değer hangi oyunlar var?

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "At Festivali" indirimleri.

Geçtiğimiz ay Kış İndirimleri'nin sona ermesinin ardından Steam'de 23 Şubat tarihine kadar sürecek yeni indirim dönemi başladı. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.

Steam At Festivali indirimleri

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat Rival Stars Horse Racing 18.99$ 9.49$ (-%50) The Ranch of Rivershine 29.99$ 17.99$ (-%40) A Tiny Sticker Tale 5.79$ 2.89$ (-%50) Let's Ride! Silver Buckle Stables 4.99$ 1.99$ (-%60) Windstorm: Start of a Great Friendship 14.99$ 5.24$ (-%65) The Pony Factory 2.49$ 1.36$ (-%45) Unicorn Tails 9.99$ 2.49$ (-%75) Rustler 12.49$ 2.49$ (-%80) Unbridled: That Horse Game 12.49$ 9.99$ (-%20) Horse Racing Manager 12.49$ 9.99$ (-%20) Sound of Horses 5.79$ 4.63$ (-%20) Pocket Stables 4.99$ 2.64$ (-%47) MareQuest: An Interactive Tail 4.99$ 2.49$ (-%50) Slaughter Horse 2 5.99$ 4.01$ (-%33) Ulukayın: Ertuğrul 10.99$ 7.69$ (-%30) MY LITTLE PONY: Kısrak Koyu Macerası 39.99$ 15.99$ (-%60) Horse Tales: Emerald Valley Ranch 29.99$ 7.49$ (-%75) Windstorm: Start of a Great Friendship - Remastered 12.49$ 7.49$ (-%40) Astride 24.99$ 19.99$ (-%20) My Riding Stables: Life with Horses 14.99$ 4.49$ (-%70)

Steam At Festivali indirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.