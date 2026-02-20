Steam At Festivali İndirimleri Başladı (At Sürmeyi ve Yarışları Sevenler Buraya)

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "At Festivali" indirimleri.
Geçtiğimiz ay Kış İndirimleri'nin sona ermesinin ardından Steam'de 23 Şubat tarihine kadar sürecek yeni indirim dönemi başladı. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.
Steam At Festivali indirimleri
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|Rival Stars Horse Racing
|18.99$
|9.49$ (-%50)
|The Ranch of Rivershine
|29.99$
|17.99$ (-%40)
|A Tiny Sticker Tale
|5.79$
|2.89$ (-%50)
|Let's Ride! Silver Buckle Stables
|4.99$
|1.99$ (-%60)
|Windstorm: Start of a Great Friendship
|14.99$
|5.24$ (-%65)
|The Pony Factory
|2.49$
|1.36$ (-%45)
|Unicorn Tails
|9.99$
|2.49$ (-%75)
|Rustler
|12.49$
|2.49$ (-%80)
|Unbridled: That Horse Game
|12.49$
|9.99$ (-%20)
|Horse Racing Manager
|12.49$
|9.99$ (-%20)
|Sound of Horses
|5.79$
|4.63$ (-%20)
|Pocket Stables
|4.99$
|2.64$ (-%47)
|MareQuest: An Interactive Tail
|4.99$
|2.49$ (-%50)
|Slaughter Horse 2
|5.99$
|4.01$ (-%33)
|Ulukayın: Ertuğrul
|10.99$
|7.69$ (-%30)
|MY LITTLE PONY: Kısrak Koyu Macerası
|39.99$
|15.99$ (-%60)
|Horse Tales: Emerald Valley Ranch
|29.99$
|7.49$ (-%75)
|Windstorm: Start of a Great Friendship - Remastered
|12.49$
|7.49$ (-%40)
|Astride
|24.99$
|19.99$ (-%20)
|My Riding Stables: Life with Horses
|14.99$
|4.49$ (-%70)
Steam At Festivali indirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.