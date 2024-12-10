Suicide Squad: Kill the Justice League final yapıyor

Warner Bros. Games, daha bu yılın başlarında yayımladığı Suicide Squad: Kill the Justice League için final kararı aldı. Ancak oyuncular, oyunu oynamaya devam edebilecekler.

Daha bu yılın başında yayımlanan Suicide Squad: Kill the Justice League oyunu ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Oyunun yayımcısı Warner Bros. Games tarafından yapılan açıklamaya göre Suicide Squad: Kill the Justice League, dördüncü sezonu ile final yapacak. Ancak oyuncular, bu süreçte mağdur edilmeyecekler.

Yapılan açıklamaya göre Suicide Squad: Kill the Justice League, bugün itibarıyla dördüncü sezon yedinci bölümü aktif edecek. 14 Ocak 2025 tarihinde de sekizinci bölüm yayımlanacak. Oyun, sonraki süreçte çevrim içi kalmaya devam edecek ancak herhangi bir yeniliğe ev sahipliği yapmayacak.

Çevrim dışı mod da ekleniyor

Suicide Squad: Kill the Justice League'e bugün eklenecek dördüncü sezon yedinci bölüm, oyuna bir çevrim dışı mod ekleyecek. Bu mod, oyunun hikâyesini ve sezonluk görevleri çevrim dışı olarak da oynamanıza imkân tanıyacak.

Açık konuşmak gerekirse Suicide Squad: Kill the Justice League hakkında alınan karar çok da şaşırtıcı değil. Zira geliştirme döneminde yaşanan sorunlar, oyunun ertelenmesine neden oldu. Ayrıca oyuncular, bu oyunu bir türlü sevemediler. Suicide Squad: Kill the Justice League'in Steam sayfasına baktığımızda "Karışık" etiketini görüyoruz.