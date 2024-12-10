GTA 6 hakkında resmi bilgi bekleyen oyuncular, fragmandan yola çıkarak oyunun haritasını kendileri oluşturmaya başladılar.

Grand Theft Auto 6 hakkında yeni haberlerin gelmemesinden sıkılan oyuncular, oyunun haritasını kendi elleriyle yapmaya başladı.

İlk GTA 6 fragmanının aralık ayında yayınlanmasının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen, oyun hakkında somut bir bilgi paylaşılmadı. Bu belirsizlikten sıkılan bazı oyuncular ise fragmandaki detayları inceleyerek oyunun haritasını kendileri yeniden oluşturmaya başladı.

GTA 6'nın resmi haberleri sabırsızlıkla bekleniyor

Bu kişiler arasında YouTuber Dark Space yer alıyor. Vice Beach'ten bir sokak ve downtown Stockyard bölgesini GTA 5 motorunu kullanarak kendi kendine yeniden inşa etti. Videosunda ise oyuncuların bir kamyonla bir rehine dükkanından kasa çekip çıkarma sahnesini de canlandırdı. Bu çalışmaların nihai oyunla ne kadar uyumlu olacağını görmek ilginç olacak.

Başka bir bölümde ise, GTA 6'nın haritasının tahmini büyüklüğü, bir uçağın hem GTA 5 hem de GTA 6 haritalarının üzerinden aynı hızla geçmesiyle karşılaştırıldı. GTA 6'nın haritasının selefinden daha büyük olacağını ima ediyor, ancak kesin ölçümler oyunun tamamlanmış versiyonunda netleşecek.

Rockstar'ın yayıncısı Take-Two, GTA 6'yı 2025'in sonlarında çıkarmayı planlıyor. Gelecek yıl ayrıca Borderlands 4 ve Mafia: The Old Country gibi büyük oyunların da çıkması bekleniyor. GTA 6 hakkında resmi bir haber olmamasına rağmen hayranlarının bu yaratıcı çalışmaları oyuna olan ilgiyi de canlı tutuyor. Rockstar'dan gelecek yeni güncellemeler merakla bekleniyor diyebiliriz.