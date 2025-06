Her yıl yazın oyunlar için başlangıcını temsil eden Summer Game Fest'in bu yılki etkinliğinde de geçen yıllarda olduğu gibi birbirinden kaliteli oyunlar yer aldı.

Yeni düzenlenen bu yılki Summer Game Fest de geçen yıl olduğu gibi birbirinden büyük yepyeni oyunlara sahne oldu. Birçok yeni oyun duyurulurken, daha önce duyurulmuş birçok oyunun da çıkış tarihi açıklandı.

Biz de birbirinden kaliteli ve başından kalkamayacağınız, hatta çıkış tarihini beklerken yorulacağınız yepyeni oyunlardan dikkat çekenleri sizler için listeledik. İşte bu yıl ve gelecek yıl gelecek olan Summer Game Fest'in gözde oyunları:

Mortal Shell 2

Grimdark Souls benzeri Mortal Shell 'in devamı niteliğindeki oyunun ilk fragmanı yayınlandı ve tam da bir Mortal Shell'den ne bekliyorsanız onu sunuyor. PC'ye ve mevcut nesil konsollara 2026'da geliyor.

Chronicles: Medieval

Chronicles: Medieval adında yeni bir ortaçağ sandbox strateji oyunu tanıtıldı. Henüz oynanış videosu gösterilmemiş olsa da oyun, 2026'da PC'ye erken erişim olarak çıkacak.

Code Vein II

Bandai Namco'nun önceki oyunun devamı niteliğindeki Code Vein II'de de çok sayıda keseceğimiz yaratak bizleri bekliyor olacak. Tabii yine 2026'da.

End of Abyss

Little Nightmares üzerinde çalışan bazı kişilerden oluşan yeni bir stüdyonun korku oyunu olan End of Abyss duyuruldu ve 2026'da geliyor.

Game of Thrones: War for Westeros

Game of Thrones: War for Westeros, PC için geliştirilen gerçek zamanlı strateji oyunu olacak ve yine önümüzdeki yıl, 2026'da piyasaya sürülecek.

Atomic Heart II

Geliştirici Mundfish, 2023'te çıkan Atomic Heart'ın devam oyununu duyurdu ve oyun oldukça iyi görünüyor. Şimdilik oynanış görüntülerine yer verilse de çıkış tarihi sadece 2026 olarak belirtilmiş durumda.

Felt That: Boxing

Summer Game Fest 2025'te tuhaf bir oyun da yer aldı. Felt That: Boxing, sevimli tüylü karakterlerin ve bolca küfürün yer aldığı ilginç bir boks oyunu. Çıkış tarihi ise henüz verilmiş değil.

Lego Voyagers

Lego Builder's Journey'in yaratıcıları Annapurna Interactive ve Light Brick, PC ve konsollara gelecek olan oldukça sevimli bir co-op bulmaca oyunu olan Lego Voyagers'ı duyurdu.

Acts of Blood

Acts of Blood, tek bir geliştirici tarafından yapılan ve Sifu'yu oldukça anımsatan bir dövüş oyunu. Oyun 2026'nın yaz aylarında piyasaya sürülecek.

LEGO Party!

Mario Party'yi Lego karakterleriyle oynamak istemiş miydiniz? LEGO Party, bu yılın ilerleyen aylarında piyasaya çıktığında oyunculara tam da bunu sunacak.

Wu-Tang: Rise of the Deceiver

Hi-Fi Rush ve South of Midnight'ın düşük kare hızına sahip kendine özgü görsel stilini taşıyan bir anime dövüş oyunu Wu-Tang: Rise of the Deceiver duyuruldu fakat çıkış tarihi belli değil.

Stranger than Heaven

Like a Dragon'un geliştiricisi Ryu Ga Gotoku'nun bir sonraki oyunu Project Century'yi hatırlıyor musunuz? Artık Stranger than Heaven adını aldı ve oldukça iyi görünüyor. Ne yazık ki çıkış tarihi henüz belli değil.

Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem nihayet duyuruldu. Sevilen serinin oyunu, oyuncuları Raccoon City'ye geri götürüyor ve 27 Şubat 2026'da çıkacak.