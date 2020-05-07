Süper Bilgisayardan Koronavirüs İçin Etkili İlaçlar Analizi

Almanya'da bulunan Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi'den bilim insanlarının çalışmalarıyla, MOGON II süper bilgisayarın yeni tip koronavirüs (Covid-19) mücadelede kullanılan ilaçların etkinliği analiz edildi.

Basın açıklamasında bulunan Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi, 2 ay süren araştırma sırasında 30 milyardan fazla hesaplama yapan MOGON II, Hepatit C tedavisinde kullanılan dört ilacın içindeki etken maddelerin Covid-19’a iyi direnç gösterdiğini ve enfeksiyonu önleyebildiğini tespit etti. Bu ilaçların simeprevir, paritaprevir, grazoprevir ve velpatasvir olduğu ifade edildi.

Süper bilgisayarın yaptığı analize göre, üst solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan Lonicera japonica adındaki bitkinin de koronavirüse karşı etkili olabileceğini ortaya çıkardı. Süper bilgisayar, araştırma sırasında toplamda 42 bin farklı madde inceledi.

Araştırmayı yapan grubun başkanı Prof. Dr. Thomas Efferth, yapmış olduğu açıklamada "Bu bilgisayar modelleme tekniği moleküler yanaştırma olarak biliniyor ve uzun yıllardır bilimde kullanılıyor" ifadelerine yer verdi.