Süper Kütleli Kara Deliklerin Gizemi Çözüldü

Evrenin erken dönemlerinde oluşmuş olan süper kütleli kara deliklerin nasıl var olduğu şu ana kadar büyük bir gizem konusuydu. Ancak gökbilimciler, bu gizemi aydınlatmayı en sonunda başardı.

Evren, bir milyar yaşından daha küçükken ilk yıldızlar Kozmik Şafak (Cosmic Dawn) adı verilen bir dönemde oluşmaya başladı ve ışık, ilk kez uzaya yayılmaya başladı. Ancak yıldızlar bu dönemde yalnız değildi, onlara eşlik eden süper kütleli kara delikler de bulunuyordu.

Süper kütleli kara deliklerin, onları saran galaksilerin gelişimiyle iç içe geçtiği biliniyor ancak gökbilimciler, süper kütleli kara deliklerin evrenin başlangıcına bu kadar yakın bir sürede nasıl oluştuğunu merak ediyordu. Max Planck Enstitüsü’nden araştırmanın yazarı Emanuele Paolo Farina “Kütlesi, Güneş’in birkaç milyar katı olan bu ilk canavarların varlığı büyük bir gizem” ifadelerini kullandı.

Süper kütleli kara delikler

İlk süper kütleli kara deliklerin bu kadar hızlı büyüyebilmesi için büyük miktarlarda toz ve gazla beslenmiş olması gerekiyor. Ancak gökbilimciler, bu kara deliklerin beslenebileceği miktardaki gaz ve toz miktarlarını gözlemleyemediler. Ayrıca önceden yapılan tahminler, evrenin erken dönemindeki gaz ve tozların yıldızların oluşumunda kullanıldığını gösteriyor.

Gökbilimciler, yaptıkları yeni araştırmalarda devasa miktardaki soğuk gaz haleleriyle galaksilerin etrafında dolandığı 12 süper kütleli kara delik belirledi ki bunlar, ilk kara delikleri de beslemiş olabilir.

Araştırmacılar, bu gaz halelerini belirleyebilmek, süper kütleli kara deliklere düşen çok parlak gaz bölgeleri olan yıldızsıları (quasar) araştırmak için Very Large Telescope’u kullandı. Kara delikler, direkt olarak gözlemlenemese de gazların elektromanyetik radyasyonlar çıkardığı aktif galaktik çekirdekler adı verilen parlak bölge gözlemlenebiliyor. Gökbilimciler, Dünya’dan oldukça uzak olan bu 31 yıldızsıya bakarak aslında onları görebilmek için zamanda geçmişe bakıyor.

Farina, bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada “İlk kez eski galaksilerin çevrelerinde süper kütleli kara deliklerin büyümesine ve yıldızların oluşumuna katkı verecek kadar besin olduğuna dair kanıtlarımız var” ifadelerini kullandı.