Super Mario Bros. Gibi Oyunların Yaşama Sevincini Artırdığı Ortaya Çıktı

Günümüzde oyunlara kimileri kaçış aracı olarak bakarken kimileri eğlence kimileri ise iş olarak bakıyor. Peki oyunların insanlar üzerindeki duygusal olarak etkisinin tam olarak ne olduğunu biliyor muydunuz?

İşten ya da okuldan sonra oyun oynamanın sadece keyifli bir kaçış aracı olduğu düşünülürdü ancak yeni bir bilimsel araştırma, Super Mario Bros. ve Yoshi gibi klasik oyunların çok daha fazlasını sunduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre özellikle bu sevilen oyunlar, genç yetişkinlerde tükenmişlik hissini azaltıyor ve yaşama sevincini artırıyor.

JMIR Publications’ta yayımlanan çalışmada, yaşları ortalama 22–23 olan üniversite öğrencileriyle derinlemesine görüşmeler yapıldı. Ayrıca 336 kişinin katıldığı anketlerle de nicel veriler toplandı. Sonuçlar oldukça dikkat çekiciydi. Katılımcıların tamamı Mario ve Yoshi gibi oyunları oynarken çocukluk anılarını hatırladıklarını ve bunun onlara mutluluk verdiğini belirtti.

Oyunlar çocukluk anılarının tetiklediği mutluluk duygusunu salgılıyor

Araştırmacılara göre bu “çocuksu mutluluk” hissi, doğrudan tükenmişliği ortadan kaldırmıyor ancak çocukluk anılarının tetiklediği mutluluk duygusu, stresin azalmasında ve ruh sağlığının iyileşmesinde kilit rol oynuyor. Yani mesele sadece nostalji değil, o nostaljinin yarattığı pozitif ruh hâli.

Bilim insanları, bu çalışmanın ana akım video oyunlarının duygularımız üzerindeki etkisini “çocuksu mutluluk” kavramı üzerinden ele alan ilk araştırmalardan biri olduğunu vurguluyor. Araştırma, oyunların sadece sorunlardan kaçış aracı olmadığını, doğru tasarlandıklarında zihinsel dayanıklılığı artıran dijital ortamlar sunduğunu savunuyor.

Elbette bu alandaki tartışmalar bitmiş değil. Önceki bazı çalışmalar video oyunlarının stresi azalttığını gösterirken, bazıları da özellikle uyku düzeni üzerindeki olumsuz etkilere dikkat çekiyordu. Uzmanlar, hâlâ video oyunları ile mutluluk arasındaki bağın daha net anlaşılması için daha kapsamlı ve kaliteli araştırmalara ihtiyaç olduğunu belirtiyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce oyunlar gerçekten yaşama sevincimizi artırıyor mu yoksa uyku sorunları gibi harici sorunlara gebe mi oluyor? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.