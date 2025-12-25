Steam Sunucuları Çöktü: Mağaza ve Valve Oyunlarına Erişilemiyor!

Akşam saatlerinden bu yana Steam sunucularında ciddi sorunlar mevcut. Valve tarafındansa hâlâ resmî açıklama gelmiş değil.

Türkiye saatiyle yaklaşık 21.00'dan bu yana Steam'in sunucularında ciddi bir sorun yaşanıyor. An itibarıyla hâlâ süren kesinti nedeniyle hem Steam'in mağazasına hem de Valve'ın çevrim içi oyunlarının sunucularına erişimde pek çok oyuncu sorun yaşıyor.

Valve hâlâ resmî bir açıklama yapmazken, SteamDB’nin durum sayfasına göre Steam Store, Steam Community ve Steam Web API’leri tamamen çevrim dışı kalmış durumda. Kısa sürede DownDetector'de de 6 binden fazla arıza bildirimi yapıldı. Sorun yalnızca PC ile de sınırlı değil. Valve’ın mobil uygulamalarından da Steam’e erişim sağlanamıyor.

Bazı kullanıcılarda yavaş yavaş düzelmeye başladığı bildiriliyor

Geçtiğimiz saatlerde PC, Mac ve mobil istemciler büyük ölçüde çalışır hâle gelse de zaman zaman hatalar yaşanmaya devam ediyor. Bazı servisler hâlâ yavaşken, birçok çevrim içi oyun ise tam anlamıyla normale dönebilmiş değil. Şu an bizim testlerimizde de Steam mağazasına erişim sağlanamıyor.

Steam’in son büyük kesintisi geçtiğimiz Ekim ayında yaşanmış ve hiçbir servise yaklaşık bir saat boyunca erişilememişti. Eylül ayında ise Hollow Knight: Silksong’un çıkışı, aşırı indirme yoğunluğu nedeniyle Steam’in yanı sıra Xbox Store ve Nintendo eShop’u da geçici olarak çökertmişti.