Super Mario Bros'un Jelatinli Versiyonu 100 Bin Dolar

Super Mario Bros'un jelatini hiç açılmamış versiyonu, tam 100 bin dolara satılarak gelmiş geçmiş en pahalı oyun olmayı başardı.

Koleksiyon ürünleri söz konusu olduğunda en önemli unsur, ürünün kozmetik olarak ilk günkü gibi olabilmesi oluyor. Eğer elinizde Super Mario Bros gibi bir NES efsanesi varsa ve bunun henüz jelatini dahi açılmamışsa, değerini varın siz hesap edin.

Tam 100.150 dolara alıcı bulan oyuna dair açık artırma, geçtiğimiz yıllarda bir kere daha gerçekleştirilmişti. Aynı oyunun 2017 yılında, bir önceki sahibi tarafından 30 bin dolara satın alındığını söylersek şaşırır mısınız bilemiyoruz. Ürün tam 1.5 sene içerisinde değerini %300 oranında artırmayı başardı.

Ürünün satışını gerçekleştiren Deniz Khan (Deniz Kaan?!) altı haneli bir fiyata ulaşmazsa ürünü satmayacağını baştan belirttiğini ve sebeple alıcının minimum teklif olan 100.000 doları geçecek şekilde teklif verdiğini belirtti.

Super Mario Bros.'un orijinal kopyası şu an piyasada bir çok koleksiyonerin elinde bulunuyor. Ancak jelatini hiç açılmamış sadece bir kopya olduğu belirtiliyor. Kötü tarafından bakarsak o jelatin belki de hiçbir zaman açılmayacak ve paketin içindeki Super Mario Bros. hiçbir zaman oynanamayacak.