Yerli mobil oyun şirketi SuperGears, yeni bir mobil yarış oyunu duyurdu. Racing Kingdom isimli oyun, bugüne kadar bir mobil yarış oyununda görülmüş en iyi grafikleri ve ses kalitesi sunmayı hedefliyor.

Türk geliştiriciler Yasin ve Yakup Demirden tarafından kurulan SuperGears Games, yeni mobil oyunu Racing Kingdom’u duyurdu. Dikkat çekici grafiklere sahip olan oyun, piyasaya sürüldüğünde mobil oyun dünyasındakidengeleri değiştirebilecek hedefler sunuyor.

SuperGears, mobil yarış oyunları kategorisine sağlam bir giriş yapıp, bu alanda dünya liderlerinden biri olmayıhedefliyor. Peki bu amaç doğrultusunda geliştirilen Racing Kingdom, neler sunacak?

Racing Kingdom, bugüne kadarki en gerçekçi grafik ve sesleri sunmayı amaçlıyor!

Geliştirici ekip, oyunun maksimum gerçekçi grafiklere ve seslere sahip olması için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak "Telefonum oyunu kaldırır mı?" diye kara kara düşünmenize gerek yok. Racing Kingdom en iyi grafik ve sesleri sunarken, yapılan optimizasyon çalışmaları ile düşük özelliklere sahip telefonlarda bile oynanabilecek şekilde geliştiriliyor.

Racing Kingdom, yatırımcıların da güvenini kazanmış durumda. Ekibe büyük katkıları bulunan melek yatırımcıların arasında başta Masomo ve Webtekno’nun da kurucusu olan İbrahim Akman olmak üzere eski Unity Technologies VP Ulaş Karademir, Ingame Group CEO’su Genco Alp ve Octopus’un kurucusu Emre Yıldız yer almakta. SuperGears ekibi, oyunu 2023’ün üçüncü çeyreğinde piyasaya sürmeyi planlıyor ve bu güçlü destek ile yalnızca iyi bir deneyim sunmayı değil, aynı zamanda sektörün öncü projelerinden biri olma hedefine ulaşmayı amaçlıyor.

Racing Kingdom için hazırlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz