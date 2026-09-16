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Fotoğraflarda Kötü Çıkma Derdini Ortadan Kaldıran Yapay Zekâ Destekli Uygulama: Superpose

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Eski TikTok çalışanları tarafından geliştirilen Superpose, kullanıcıların fotoğraflarda daha iyi görünmesini sağlamak için yapay zekâ destekli poz önerileri sunuyor.

Fotoğraflarda Kötü Çıkma Derdini Ortadan Kaldıran Yapay Zekâ Destekli Uygulama: Superpose
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Gelişen yapay zekâ teknolojileri, kullanıcıların fotoğrafçılık becerilerini artırmak ve doğru kadrajı yakalamak adına kamera uygulamalarına entegre edilmeye devam ediyor. Android’deki "Camera Coach" özelliği ve Adobe'nin fotoğrafları eleştirerek çekim tavsiyesi veren yapay zekâ çözümlerinin ardından, pazara poz odaklı yeni bir oyuncu dahil oldu.

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Eski TikTok çalışanları Melody Chu ve Jing Liu tarafından kurulan girişim, kullanıcıların fotoğraflarda nasıl durması gerektiğini öğreten Superpose adlı yeni iOS uygulamasını kullanıma sundu.

İçerikten Görseller

Fotoğraflarda Kötü Çıkma Derdini Ortadan Kaldıran Yapay Zekâ Destekli Uygulama: Superpose
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Yapay zekâ yardımıyla poz önerileri sunuyor

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Uygulamanın çıkış hikayesi ise oldukça kişisel bir problemden doğmuş. Şirket kurucularından Melody Chu, eşinin sürekli kötü fotoğraflarını çekmesinden rahatsız olduğunu ve bu sorunu üretken yapay zekâ teknolojilerini kullanarak çözmeye karar verdiğini ifade ediyor. Daha önce Meta, Nextdoor, Roblox, TikTok ve Slack gibi dev teknoloji şirketlerinde ürün rolleri üstlenen Chu, TikTok'ta görüntü ve video modelleri üzerine çalışan kurucu mühendis Jing Liu ile güçlerini birleştirerek uygulamayı hayata geçirdi.

Temelinde bir kamera uygulaması olan Superpose, kullanıcıların kendi selfie'lerini ya da arkadaşlarının fotoğraflarını çekmesine olanak tanıyor. Sistem, çekim aşamasında yapay zekâ desteğiyle 4 farklı poz alternatifi üretiyor. Oluşturulan pozların bazıları oldukça abartılı veya zaman zaman tuhaf görünebilse de kullanıcılar bu önerileri kaydedebiliyor ya da "poz eşleme" özelliğini kullanarak kendilerini kadraja en doğru şekilde yerleştirebiliyor.

Temmuz ayında çıkış yapan uygulama, şu ana kadar 22.000'den fazla indirme sayısına ulaştı. Şirket verilerine göre platform üzerinde bugüne kadar 190.000'den fazla poz üretildi. Uygulama, kullanıcılarına her gün 5 poz üretme hakkını ücretsiz olarak sunuyor.

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