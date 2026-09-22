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Suudi Arabistan'ın "Togg"u Sahnede: Yeni Exobot, Tam 1.111 Beygir Gücüne Sahip!

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Suudi Arabistan’ın yerli elektrikli markası Ceer, 1.111 beygir güce sahip Exobot sedan ve SUV modellerini tanıttı.

Suudi Arabistan'ın "Togg"u Sahnede: Yeni Exobot, Tam 1.111 Beygir Gücüne Sahip!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Suudi Arabistan, petrol dışı ekonomisini büyütme stratejisinin en kritik halkalarından birini hayata geçiriyor.

Ülkenin yerli otomobil markası Ceer, uzun süredir merakla beklenen ilk seri üretim modelleri Exobot Sedan ve Exobot SUV'nin üzerindeki örtüyü kaldırdı. Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) ile Tayvanlı teknoloji devi Foxconn ortaklığında 2022'de kurulan şirket, otomotiv dünyasında dengeleri değiştirmeye aday teknolojilerle sahneye çıkıyor.

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Suudi Arabistan'ın "Togg"u Sahnede: Yeni Exobot, Tam 1.111 Beygir Gücüne Sahip!
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Sıra dışı performans

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Ceer Exobot, küresel otomotiv devlerinin tecrübesini bünyesinde barındırıyor. BMW'den teknoloji lisansı alan şirket; elektrikli güç aktarma organlarında Rimac Technology ve Hyundai Transys gibi markalarla iş birliği yapıyor.

Üç motorlu dört çeker sistemine sahip araçların üst versiyonları 1.111 beygir güç ve 1.500 Nm tork üretiyor. Standart versiyonunda dahi 850 beygir güç sunan modellerden sedan karoseri, 0'dan 100 km/s hıza sadece 2,6 saniyede çıkarken SUV versiyonu bu hıza 2,9 saniyede ulaşıyor. 800 voltluk mimarisi sayesinde araçların 112 kWh'lik bataryası, %10'dan %80 şarj seviyesine 30 dakikadan kısa sürede ulaşıyor.

Ezber bozan tasarım

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Tasarım tarafında B sütununu ortadan kaldırarak yukarı doğru açılan "şahin kanadı" kapılar kullanan Exobot, kabinde sürücüleri 48 inçlik devasa bir 8K ekran ve mekanik bağlantıyı kaldıran elektronik direksiyon sistemiyle karşılıyor.

Araçlar, Körfez bölgesinin aşırı sıcak iklim koşulları düşünülerek özel olarak geliştirilmiş. Gelinen noktada klima sistemi, kabin sıcaklığını 65 dereceden 32 dereceye sadece 10 dakika gibi kısa bir sürede indirebiliyor.

Kral Abdullah Ekonomik Şehri'ndeki (KAEC) tesiste üretilecek araçların seri imalatına Ocak 2027'de geçilmesi, ilk teslimatların ise Mart 2027'de yapılması hedefleniyor. Satış fiyatı henüz netleşmeyen Exobot ailesinin ardından Ceer, 2030 yılına kadar ürün gamını yedi farklı modele çıkarmayı planlıyor.

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