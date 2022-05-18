Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, Nintendo'nun %5,01'lik payını satın aldı. Satın alımla birlikte Suudi Arabistan, Nintendo'nun en büyük beşinci pay sahibi oldu.

Dünyanın en büyük yatırım fonu olan ve Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman’ın başkanlığını üstlendiği Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, bugün oyun dünyasını yakından ilgilendiren bir satın alım gerçekleştirdi. Fon, oyun dünyasının dev isimlerinden Nintendo’nun %5,01’lik payını satın aldı.

Japonya Maliye Bakanlığı tarafından paylaşılan satın alımla birlikte Kamu Yatırım Fonu’nun şirketin en büyük beşinci pay sahibine dönüştü. Bloomberg tarafından paylaşılan detaylara göre satın alım, Fon tarafından ‘yatırım amaçlı’ olarak gerçekleştirildi. Nintendo tarafından paylaşılan açıklamaysa garip bir detaya yer verdi.

Nintendo, satın alımı haberlerden öğrendi

Bloomberg’in Nintendo sözcüsünden aldığı bilgilere göre şirket, Suudi Arabistan fonunun kendilerinin %5’ini satın aldığını haberler aracılığıyla öğrendi. Şirket, hissedarlara konuya ilişkin yorum yapmayacağını paylaştı. Öte yandan Suudi Arabistan’ın yeni yatırımıyla birlikte oyun dünyasındaki varlığı da arttı.

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, şu anda Microsoft’un satın almak için anlaşmaya vardığı Activision Blizzard’da da büyük pay sahibi. Bununla birlikte fonun EA ve Take-Two’da da payları bulunuyor. Fon, sadece bu yıl içinde Nexon ve Capcom’a da yatırımlar yapmıştı.

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