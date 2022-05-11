Anadolu Grup tarafından yönetilen McDonald's Türkiye, bugün itibarıyla Katarlı bir iş insanı olan Kamal Saleh Al Mana'nın şirketine satıldı.

McDonald’s, ülkemiz de dahil olmak üzere neredeyse tüm dünyada en çok tercih edilen fast-food restoranları arasında. 119’dan fazla ülkede, 34.000’den fazla restoranda hizmet vermeye devam ediyor.

1986 yılında açılan ilk restoranıyla ülkemizde faaliyet göstermeye başlayan ve gün geçtikçe büyüyen McDonald’s Türkiye ise bugün itibarıyla el değiştirdi. Uzun bir süredir Anadolu Grup tarafından yönetilen Mc Donald’s Türkiye’nin bugün satıldığı açıklandı.

McDonald's 54.5 milyon dolara Katarlı iş insanının şirketine satıldı

Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yapılan açıklamayla şirketin satıldığı onaylandı. Satış işlemleri gerçekleştirilen restoranlar zinciri, bugün itibarıyla Katarlı iş insanı Saleh Al Mana'nın, Avusturya merkezli Boheme Investment şirketine geçti.

McDonald’s Türkiye için Katarlı Kamal Saleh Al Mana’nın ödediği miktar ise 54.5 milyon dolar. Şirketin satış işlemlerinin tamamının sonlandırılması ve Boheme Investment’a devredilmesinin ise 2022 yılının ilk yarısında gerçekleştirileceği bildirildi.