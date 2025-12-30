Türkiye'de Üretilecek Otomobil SWM G01 Pro'nun Çıkış Tarihi ve Fiyatı Belli Oldu: Peki Alınır mı?

Eskişehir'de üretime başlayan İtalyan otomobil şirketi SWM, Ocak 2026 itibarıyla satışlara başlıyor. Firmanın Türkiye'deki ilk yerli otomobili ise G01 Pro olacak. Peki bu otomobilin fiyatı ne kadar? Neler sunuyor? İşte detaylar...

Bir süre önce Türkiye pazarına giriş yapan, ardından da Eskişehir'de üretim yapacağını duyuran İtalyan otomobil devi SWM'den bomba bir hamle geldi. Şirket, Türkiye'de üreteceği ilk otomobili G01 Pro'nun satışına başlanacağını duyurdu. Ocak ayı itibarıyla satışa çıkacak otomobil, gündeme bomba gibi düşecek gibi duruyor.

Peki SWM G01 Pro neler sunuyor? Bu otomobilin Türkiye fiyatı ne olacak? Bu içeriğimizde Türkiye'de üretilecek SWM G01 Pro ile ilgili bilmeniz gereken her şeye yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

SWM G01 Pro fiyatı:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 1.5 TGDI, Benzinli -, Otomatik 1.899.000 TL

SWM G01 Pro dış tasarımı:

SWM G01 Pro, İtalyan tasarım anlayışını modern SUV hatlarıyla harmanlayan bir yapıya sahip. 4670 mm uzunluğu ve 1855 mm genişliğiyle yolda oldukça heybetli bir duruş sergiliyor. Ön bölümdeki sportif ızgara tasarımı, aracın dinamik ve agresif karakterini doğrudan vurguluyor.

Aracın yan profilinde yer alan keskin hatlar, 18 inçlik jantlar ve tavan rayları sportif SUV kimliğini pekiştiriyor. Arka bölümde yer alan çift egzoz çıkışı ve stil sahibi LED aydınlatma grubu, modern tasarım detaylarını bir adım ileriye taşıyarak otomobile prestijli bir hava katıyor.

SWM G01 Pro iç tasarımı:

SWM G01 Pro'nun iç mekânı, 14.6 inçlik devasa dokunmatik multimedya ekranıyla teknoloji üssünü andırıyor. 8.8 inçlik dijital gösterge paneli ve 64 renkli ambiyans aydınlatması, sürücüye premium bir atmosfer sunuyor. Kabindeki malzeme kalitesi ve ergonomik düzen de oldukça iyi görünüyor.

Yaşam alanında sunulan genişlik, 2750 mm'lik aks mesafesi sayesinde hem ön hem de arka yolcular için ferah bir yolculuk sağlıyor. Panoramik sunroof ile kabin daha aydınlık bir yapıya kavuşurken, 9 hoparlörlü Hi-Fi ses sistemi yolculukları çok daha keyifli bir hâle getirmeyi başarıyor.

SWM G01 Pro donanım seçenekleri:

SWM G01 Pro, kullanıcılarına sunduğu zengin standart donanım özellikleriyle segmentindeki çıtayı yukarı taşıyor. Konfor ve teknoloji odaklı hazırlanan araçta anahtarsız giriş, kablosuz şarj ve elektronik el freni gibi modern çözümler standart olarak kullanıcının beğenisine sunuluyor.

14.6" dokunmatik multimedya ve Apple CarPlay / Android Auto desteği.

9 hoparlörlü Hi-Fi ses sistemi ve bagajda yer alan Subwoofer.

15W gücünde kablosuz şarj ünitesi ve akıllı kapı açma sistemi.

Geniş panoramik sunroof ve 64 farklı renk seçeneği sunan ambiyans aydınlatma.

SWM G01 Pro sürüş teknolojileri ve güvenlik özellikleri:

Güvenlik konusunda taviz vermeyen G01 Pro, HD 360 derece panoramik görüş sistemiyle park manevralarını inanılmaz derecede kolaylaştırıyor. Ön ve arka çarpışma uyarı sistemleri, sürüş anında olası riskleri önceden tespit ederek sürücüyü uyararak kaza riskini minimuma indirmeye odaklanıyor.

LDWS şerit uyarı sistemi ile şeritten istemsiz ayrılmaların önüne geçiliyor.

Hareketli nesne algılama sistemi ile çevredeki canlı veya cansız varlıklar izleniyor.

Yüksek çözünürlüklü 360 derece kamera sistemi ile çevreye tam hakimiyet sağlanıyor.

SWM G01 Pro performansı:

Aracın kalbinde yer alan 1.5 TGDI motor, 178 HP güç ve 300 Nm tork üreterek etkileyici performans sunuyor. 7 ileri çift kavramalı şanzımanla kombine edilen bu motor, vites geçişlerini sarsıntısız gerçekleştirerek sürüşü keyifli ve akıcı bir hâle getirmeyi başarıyor.

Önden çekişli sisteme sahip SWM G01 Pro, ortalama 8.5 litre tüketim değeriyle performans odaklı bir deneyim sunuyor. 52 litrelik yakıt tankı uzun yollarda yeterli menzil sağlarken, MacPherson ön süspansiyon sistemi yolculuk sırasında konforu belirgin şekilde artırıyor.

SWM G01 Pro alınır mı?

SWM G01 Pro, özellikle performans ve donanım dengesini ön planda tutan kullanıcılar için mantıklı bir seçenek olacak gibi görünüyor. 178 beygirlik güçlü motoru ve sunduğu devasa teknolojik ekranlar, bu fiyat seviyelerinde bulması zor özellikler arasında yer alıyor. Geniş aileler için hacim sunması büyük avantaj.

Eğer yakıt ekonomisinden ziyade sürüş keyfi, teknolojik oyuncaklar ve İtalyan tasarımı sizin için daha önemliyse G01 Pro tercih listenizde üst sıralarda yer alabilir. Sunduğu zengin güvenlik asistanları ve konfor donanımları, otomobili fiyat/performans odaklı SUV arayanlar için alınabilir kılıyor.

Peki sizin SWM G01 Pro ile ilgili fikriniz nedir? Bu otomobili satın almayı düşünür müsünüz? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın…