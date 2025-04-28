Geçtiğimiz yıllarda ülkemize giren otomobil markası SWM'nin Türkiye distribütörü ATMO Group, ülkemizde üretim yapmak için anlaşma imzaladı.

Türkiye’de de satış yapan otomobil markası SWM’nin ülkemizdeki distribütörlüğünü 2023’ten beri ATMO Group isimli firma yürütüyordu. Şimdi ise ATMO Group’tan SWM’yle ilgili sevindirici bir haber geldi.

Bir süredir ATMO Group’un Türkiye’de üretim için hamleler yapacağı konuşuluyordu. Bugün bu konuda beklenen gelişme yaşandı. ATMO Group, üretim için Urzema Holding ile anlaşmaya gitti.

Sonbahar aylarında üretim başlayacak

*SWM G01F

Bu ortaklık kapsamında SWM markalı otomobillerin ülkemizde üretilmeye başladığını göreceğiz. Ortak girişimin, ATMO’nun Türkiye’ye olan uzun vadeli bağlılığını göstermek ve ülkemizi bir üretim ve ihracat üssü olarak konumlandırmak için bir adım olduğu belirtilmiş.

Urzema Holding, Öztürk ailesi tarafından kurulan yerli bir sanayi şirketi. Ticari araç ekipmanları, tren vagonları ve savunma sanayii gibi farklı alanlarda üretim yapan bir firmaydı. Şimdi ise otomobil üretiminde öne çıkacak.

Gelen bilgilere göre ATMO Group, bu yılın sonbahar aylarında üretime başlamayı planlıyor. İlk etapta amaç, Türkiye pazarının ihtiyaçlarını karşılamak olacakmış. Gelecekte ise ihracata daha fazla odaklanılacak. Şimdilik başka detay yok. SWM’nin şu anda G01, G01F, G03F, G05 Pro modelleriyle ülkemizde faaliyet gösterdiğini belirtelim.