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Beklenen Oldu: Take-Two, Codemasters'ı Satın Almaktan Vazgeçti

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ABD merkezli oyun şirketi Take-Two, Formula 1 gibi oyunlarla popülerleşen Codemasters'ı satın alma yarışına Electronic Arts ile birlikte girmişti. Şirket, Electronic Arts'ın 1,2 milyar dolarlık teklifinden sonra, Codemasters'ı satın almaktan vazgeçtiğini açıkladı.

Bildiğiniz üzere Formula 1 ve Dirt serisi oyunları ile ünlü Codemasters için Take Two ve Electronic Arts yarışa girmiş, son olarak EA 1,2 milyar dolarlık teklifi ile Codemasters’ı satın almaya en yakın şirket olarak gösterilmişti.

Electronic Arts ve Codemasters ön anlaşmaya varmış, ancak Take-Two şirketinin önceden yapmış olduğu yaklaşık 1 milyar dolarlık teklifi yükseltmesine olanak tanınmıştı. 

Take-Two, 1,2 milyar doların üzerinde teklif vermeyi reddetti 

Take Two

Take-Two, Electronic Arts’ın 1,2 milyar dolar teklif etmesinin ardından, yapmış oldukları teklifi geri çekeceklerini dile getirerek yarıştan ayrılmış oldu. Şirket, yapmış olduğu açıklamada Codemasters olmasa da diğer şirketleri satın almaya hazırlıklı olduklarını dile getirerek, şu ifadelerde bulundu; "Şirket, uzun vadeli büyümesini genişletmek ve hissedarlarına yeni sonuçlar sunmak için organik ve inorganik fırsatları takip etmeye devam edecek."
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Take-Two’nun yarıştan ayrılmasıyla birlikte Codemasters, Electronic Arts’a kalmış gibi görünüyor. Şirket, daha önceden de belirtmiş olduğu gibi satın alma sürecinin 2021 yılının ilk çeyreğinde tamamlanacağını açıkladı. 

Kaynak : https://www.gamesindustry.biz/articles/2021-01-13-take-two-withdraws-bid-for-codemasters-following-ea-offer-of-usd1-2bn
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