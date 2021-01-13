Apple, Irkçılığa Karşı 100 Milyon Dolar Yatırımda Bulunacak

Apple, sistemik ırkçılığa karşı çözüm oluşturabilmek amacıyla başlattığı REJI projesinin detaylarını açıkladı. Şirket, proje kapsamında toplamda 100 milyon dolarlık yatırımda bulunacak.

Apple, geçtiğimiz haziran ayında gerçekleştirmiş olduğu bir duyuru ile ırksal eşitlik ve adalet için yeni bir proje başlatacağını ve bu projeye 100 milyon dolar yatırım yapacağını duyurmuştu. Cupertinolu şirket şimdi, resmi web sitesinden paylaşmış olduğu bir yazı ile bu projenin detaylarını ve ilk adımlarını paylaştı.

Apple, Irksal Eşitlik ve Adalet Girişimi (REJI) olarak adlandırılan projenin bir parçası olarak beyaz olmayan toplulukların karşılaştığı fırsat eşitsizlikleri ile mücadele ve fırsatların önündeki sistemik engellerin kaldırılabilmesi için bir dizi büyük proje hayata geçireceğini belirtti. Şirketin bu projeler dizisindeki ilk adımı Tarihsel Siyah Kolejleri ve Üniversiteleri için bir öğrenme merkezi olan Propel Center’a 25 milyon dolarlık bağış yapmak olacak.

Apple, Detroit şehrine bir Geliştirici Akademisi kuruyor

Apple’ın açıklamasına göre Propel Center; yenilikçi müfredatı, teknolojik altyapısı, kariyer fırsatları ve burs programları ile yeni nesil liderleri destekleyecek bir merkez olacak. Açıklamaya göre Propel Center; yapay zeka ve makine öğrenimi, tarım teknolojileri, sosyal adalet, eğlence sanatları, uygulama geliştirme, artırılmış gerçeklik, tasarım ve yaratıcı sanatlar, kariyer hazırlığı ve girişimcilik gibi çok çeşitli eğitim yolları sunacak.

Michigan eyaletinde bir şehir olan Detroit’in canlı bir siyahi girişimci ve geliştirici topluluğuna sahip olduğunu ifade eden Apple, bu nedenle Apple Geliştirici Akademisi için Detroit şehir merkezini seçtiğini belirtiyor. Michigan Eyalet Üniversitesi ile iş birliği içinde başlatıldığı belirtilen Apple Geliştirici Akademisi’nin kursları, akademik geçmişlerine veya önceki kodlama deneyimlerine sahip olup olmadıklarına bakılmaksızın Detroit'teki tüm öğrencilere açık olacak.

New York merkezli erken aşama bir risk sermayesi şirketi olan Harlem Capital'e 10 milyon dolar yatırım yapacağını açıklayan Apple, Harlem Capital’in Detroit Geliştirici Akademisi'ndeki öğrencilere ve Apple'ın siyah girişimciler ve geliştiriciler için Girişimci Kampı katılımcılarına rehberlik ve mentorluk sunacağını aktardı. Apple ayrıca azınlık şirketleri ağırlıklı olmak üzere küçük ve orta ölçekli işletmelere sermaye sağlayan Clear Vision Etki Fonu'na 25 milyon yatırımda bulunacak.