'Taksi' Filminin Başrolü, İstanbul'da Taksi Bulamadı

1998 yılında çekilen efsanevi Taksi filminin başrolü Samy Naceri, ziyaret için geldiği İstanbul'da 20 dakika boyunca taksi bekledi. Taksi beklerken bir yandan hayranlarıyla fotoğraf çektiren Naceri, taksisi geldiğinde ise yolcu koltuğu yerine direksiyona geçti.

Samy Naceri, özel bir toplantı için İstanbul'a geldi ve konakladığı otelden taksiye binmek için Cağaloğlu'ndaki bir taksi durağına yöneldi. Durakta yaklaşık 20 dakika taksi bekleyen oyuncu, bu süre zarfında hayranlarıyla birlikte bol bol fotoğraf çektirdi.

Taksisi geldikten sonra direksiyona geçmeye karar veren Fransız aktör, tüm hayranlarına bir nostalji yaşatarak İstanbul sokaklarını gezdi. Yaşadığı deneyimi gazetecilere aktaran Naceri, "Türkiye'de olmak muazzam" ifadelerini kullandı.

"İstanbul'da taksici olmak istemezdim"

Gezdiği şehirlerde araba kullanmayı çok sevdiğini belirten Naceri, İstanbul trafiğinin yoğun olduğunu ancak Paris ve Moskova'da durumun daha beter olduğunu dile getirdi. Gazetecilerin "Burada taksici olmak ister miydiniz?" sorusuna olumsuz yanıt veren ünlü aktör, sebebini İstanbul'un yoğun trafiği olarak gösterdi.

Naceri, İstanbul'a yakın bir zamanda tatil için geldiğini ve tarihi seven bir insan olarak Türkiye'nin onu son derece tatmin ettiğini dile getirdi. Fransız aktörün açıklamalarının devamında şu ifadeler yer aldı; "Tarihe ilgi duyan bir kişi olarak Türkiye'de olmak muazzamdı. Türkler beni sokakta gördüğünde beni tanıyor ama gelip konuşmak için utanıyorlar, ben de öyle olduğunu anlayınca selam veriyorum. Onlar da gelip benimle konuşuyor. Böyle büyük muazzam bir şehirde, turistlerin çokça ziyaret ettiği bir şehirde taksi sorunu olması çok üzücü."