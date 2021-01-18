UBER'in Türkiye faaliyetlerine yeniden başlayacak olmasından pek de hoşnut olmayan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, konuyu yargıya taşıdı. Temyize giden dosyada Yargıtay'ın istinaf mahkemesinin kararını bozma ihtimali bulunuyor.

Dünyanın en popüler VIP taşımacılık servislerinden biri olan UBER’in Türkiye’deki varlığı ile ilgili tartışmalar bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz haftalarda istinaf mahkemesinin UBER’e yönelik erişim engeli iptali kararı sonrası konuyu yargıya taşıyacaklarını açıklayan taksiciler, resmi başvuruyu gerçekleştirdiler.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, UBER için erişim engeli iptali kararı için temyize başvurdu. Yargıtay'ın bozma kararı vermesi halinde dosya, yeniden istinaf mahkemesine gönderilecek.Bu noktada istinaf mahkemesinin önünde iki seçenek bulunuyor; “bozmaya uyma” kararı veya "direnme" kararı.

Yargıtay, istinaf mahkemesinin UBER kararını bozabilir

66 ülkede 700’den fazla şehirde hizmet veren ve 2014 yılında giriş yaptığı Türkiye’de de 4,5 milyondan fazla kez indirilen ve kullanılan UBER, özellikle son üç yıllık süreçte “korsan taşımacılık” yapmakla suçlanıyor ve taksicilerin zaman zaman fiziksel şiddete de dönen tepkisiyle karşılaşıyordu.

Konuyu yasal yollarla çözüme kavuşturmak isteyen taksici odaları ve dernekleri, UBER hakkında ardı ardına davalar açmış, nihayetinde UBER’in web sitesi ve uygulamasına erişim engeli getirilerek servisin Türkiye’deki faaliyetleri sonlandırılmıştı. Geçtiğimiz yılın sonlarında ise istinaf mahkemesi, UBER’in erişim engelinin kaldırılmasına karar vermiş ve servisin sarı taksiler ile çalışmaya devam etmesine izin vermişti.