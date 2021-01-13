ABD merkezli ulaşım şebekesi Uber, geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de erişim engeli ile karşılaşmıştı. İstinaf mahkemesi, uzun süredir süren davada nihai karar vererek, Uber'in Türkiye'de tekrar faaliyete geçmesine karar verdi.

Bildiğiniz üzere Uber, Türkiye’de birtakım sıkıntılar çekmiş ve mahkeme kararı ile birlikte geçtiğimiz senelerde erişim engeli ile karşı karşıya kalmıştı. Uzun süredir pasif bir halde bulunan Uber, istinaf mahkemesinin verdiği karar ile birlikte ülkemizde tekrar hizmete başlayacak.

Şirket, bu yeni kararla birlikte Twitter üzerinden bir paylaşımda bulunarak, sevincini tüm Türkiye ile paylaşmış oldu. Uber, bundan sonra Türkiye genelinde bir taksi çeşidi olarak hizmet vermeye devam edecek.

İstinaf mahkemesi, erişim engelini hatalı buldu

İstinaf mahkemesi, birinci derece mahkemenin Uber’in internet sitesine ve uygulamasına erişim engeli koymasını hatalı bulmuş, 23 Aralık 2020 itibarıyla bu erişimi kaldırma kararı almıştı. 13 Ocak 2021’de ise mahkeme, ABD merkezli şirketin önündeki tüm engelleri kaldırarak, Türkiye’de tekrar faaliyete geçmesine karar verdi.

Şirketin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeler yer alıyordu; "Uber’e Türkiye’de uygulanan erişim engeli mahkeme kararına uygun olarak bugün itibariyle resmen kaldırıldı! Tüm İstanbullular’a tekrar merhaba! #uberyeniden.”

Faaliyete başlayacak Uber, yeni sürücü ortakları arayışında

Erişim engelinin kaldırılmasının ardından Uber, internet sitesinde bir paylaşımda bulunarak yeni sürücü ortakları arayışında olduklarını dile getirdi. Bu pozisyona başvurmak isteyen adayların Uber'in hazırlamış olduğu formları doldurduktan sonra, gerekli olan birkaç evrağı teslim etmesi gerekiyor. Süreç onaylandıktan sonra adaylar, Uber'in sürücü ortağı olarak görevlerine başlayabiliyor. Pozisyon için başvurmak isterseniz, buraya tıklayabilirsiniz.