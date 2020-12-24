Uber'in Türkiye'deki erişim engeliyle ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı. İstinaf mahkemesi, Uber'e getirilen erişim engelini haksız bularak, kararı iptal etti. Uber sözcüsü tarafından da doğrulanan gelişmeye göre Uber, Türkiye'de hizmet vermeye devam edebilecek.

Türkiye'nin 2019 yılında en konuştuğu meselelerden bir tanesi Uber'di. Türkiye'deki sarı taksilere rakip olan ve dünyanın pek çok yerinde hizmet veren şirket, vatandaşların memnuniyetine rağmen erişim engeliyle karşılaşmıştı. Ancak şimdi, bu konuda yeni bir gelişme yaşandı. İstinaf mahkemesi, Uber'e getirilen erişim engelini kaldırmaya karar verdi. Bu da Uber'in Türkiye'de hizmet vermeye devam edeceği anlamına geliyor.

Uber'in karşısında en çok sarı taksiler duruyordu. Lüks araçlarla taşımacılık hizmeti veren Uber, vatandaşlara konforlu bir ulaşım imkanı sağlıyordu. Bu hizmetin faydalarını gören bazı vatandaşlar da sarı taksilerden ziyade, Uber'i tercih ediyordu. Hal böyle olunca harekete geçen taksiciler derneği, şirkete dava açmıştı. Sancılı geçen dava sürecinde de Uber'e erişim engeli getirilmişti. Bu erişim engeli ise şimdilik kaldırılmış durumda.

"Türkiye'ye bağlıyız"

Erişim engelinin kaldırılmasına ilişkin açıklamalarda bulunan bir Uber sözcüsü, Türkiye'ye bağlılıklarını sürdürdüklerini ve Türkiye'ye güvendiklerini söyledi. İstinaf mahkemesinin kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirten sözcü, Türkiye'de hizmet verilebilecek olmasının mahkeme tarafından da teyit edilmesinin mutluluk verici olduğunu ifade etti. Uber sözcüsüne göre Uber, başta İstanbul olmak üzere bir an önce hizmet vermeye başlayacak.

İstanbul, Uber için kritik bir önem arz ediyor. 2014 yılından beri metropol kentte hizmet veren Uber, erişim engeline kadar 4,5 milyondan fazla vatandaşa hizmet vermişti. Bu bağlamda 14 bin 500 şoför, Uber ile anlaşma yaparak çalışmaya başlamıştı. Hatta erişim engelinden sonra kredi çekip VIP araç alan bazı Uber şoförleri, karara isyan etmişlerdi. Artık bu dönem, bir üst mahkemeye gidilmediği takdirde geride kalmış gibi görünüyor.