Sarı Taksilerden Uber Hamlesi: Yargıya Başvurulacak

İstinaf Mahkemesi'nin, Uber'in Türkiye’de faaliyet göstermeye devam edebileceği yönündeki kararı üzerine İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, hukuk mücadelelerini devam ettireceklerini ifade etti.

Geçtiğimiz saatlerde sizlerle paylaştığımız bir haberde İstinaf Mahkemesi'nin, Uber'in Türkiye’de faaliyet göstermeye devam edebileceği yönünde bir karar aldığını aktarmıştık. Bu karar, beklendiği gibi pek çok tartışmayı da beraberinde getirdi ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, haklarını arayacaklarını ifade etti.

Sputnik Türkiye’ye açıklamalarda bulunan Aksu, “Önceki senelerdeki gibi eylem yapmayacağız. Yargı yoluna başvuracağız ve sadece hukuk alanında hakkımızı arayacağız” ifadelerini kullanırken; İstinaf Mahkemesi’nin kararındaki büyük özel araçlarla taşımacılığın haksız rekabete yol açtığı ifadesine dikkat çekti ve yeni kararla sadece T plakalı ticari taksilerin uygulamayı indirerek Uber taşımacılığı yapılabileceğini dile getirdi.

Uber: Uygulamamızı İstanbul'daki tüm yolcu ve sarı taksi şoförlerine sunmaya devam edeceğiz

Sputnik Türkiye’nin Uber’i yalnızca T plakalı ticari taksiler kullanabilecekse varlığına neden karşı çıktıklarıyla ilgili soruya ise Aksu, “Yurt dışı menşeili bu firmanın çalışmaması, milli ve yerli olması lazım” şeklinde yanıt verdi.

İstinaf Mahkemesi'nin kararını değerlendiren bir Uber Global sözcüsü ise konuyla ilgili olarak, “Türkiye’ye inanıyoruz ve bağlıyız. İstinaf Mahkemesi, Uber Taksi ile faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edebileceğimizi teyit ettiği için mutluyuz. Uygulamamızı İstanbul'daki tüm yolcu ve sarı taksi şoförlerine sunmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.