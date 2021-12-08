Tam Güneş Tutulması'nın Görüntüsü Paylaşıldı

Geçtiğimiz gün gerçekleşen tam Güneş tutulmasından son derece etkileyici görüntüler geldi. Görüntülerde Ay'ın gölgesinin Dünya'nın üstüne düşmesi dikkat çekti.

4 Aralık Cumartesi günü gerçekleşen ve Türkiye’den gözlemleme şansı yakalayamadığımız 2021 yılının ‘tek’ güneş tutulması, en iyi Antarktika olmak üzere Güney yarım küreden gözlemlenebilmiş; ancak NASA’nın YouTube üzerinden açtığı canlı yayını sayesinde dünyanın diğer yerlerinde yaşayan insanlar da tutulmayı saniye saniye takip etme şansı elde etmişti.

NOAA’nın Derin Uzay İklim Gözlemevi’nin (DISCOVR) Dünya’dan 950,000 mil, yani 1.5 milyon kilometre uzaktan çekmiş olduğu bir fotoğraf ise bu güneş tutulmasının neden bu derece önemli ve büyüleyici olduğunu gözler önüne serdi. Çekilen fotoğrafta Ay’ın gölgesinin Dünya’nın üzerine kara bir leke gibi düşmesi dikkat çekti.

Dünya'dan 1.5 kilometre uzaktan çekildi

DISCOVR’nin NASA tarafından yapılan ve EPIC olarak bilinen Dünya Polikromatik Görüntüleme Kamerası’nın yakalamış olduğu görüntüye dair Planetary Society uzay savunma grubu, "Geçtiğimiz hafta sonu Antarktika'daki tam güneş tutulmasını görmek için çoğumuzun seyahat etmesi uzun bir yol olurdu, ancak bu görüşü elde etmek için daha da uzağa gitmemiz gerekecekti." ifadelerini kullandı. Bunun dışında DISCOVR, astronotların bile erişemediği Dünya'nın tam disk görüntüsünü alırken; Uluslararası Uzay İstasyonundaki Expedition 66 ekibi, 250 mil (400 km) yükseklikten dikdörtgen bir gölge gördü.

Görüntüler için NASA astronotu Kayla Barron, "Cumartesi sabahı, Expedition 66 ekibi, Antarktika ve Güney Okyanusu üzerinde meydana gelen tam güneş tutulmasını kontrol etmek için Kubbe'ye yerleşti. Burada ay, Dünya yüzeyinde dikdörtgen bir gölge oluşturuyor. Görülmesi gereken inanılmaz bir manzaraydı." şeklinde kaydetti.

DISCOVR'ın asıl görevi ne?

DISCOVR'ın asıl görevi de, her ne kadar tamamen farklı bir açıyla da olsa güneş odaklı. Güneş rüzgarında taşınan yüklü parçacıklar, auroral aktiviteden uydular, elektrik hatları ve astronot sağlığı üzerindeki etkilere kadar her şeyi etkileyebilir. İşte DISCOVR da bu söz konusu parçacıkları gözlemlemekle sorumlu.