2021'in Tek Tam Güneş Tutulmasından Büyüleyici Görüntüler

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2021'in Tek ‘Tam Güneş Tutulması’ Gerçekleşti: İşte Tutulmanın Büyüleyici Görüntüleri

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4 Aralık'ta gerçekleşen 'tam güneş tutulması' olayı, Güney yarımküreden gözlemlendi. Yaklaşık iki dakika süren tutulmadan büyüleyici görüntüler elde edildi. Ayrıca NASA, YouTube üzerinden yaptığı canlı yayınla tutulmayı saniye saniye paylaştı.

2021 yılının tek ‘tam güneş tutulması’ olayı, 4 Aralık günü gerçekleşti. Bilindiği üzere güneş tutulmalarında Ay, Dünya’dan bakıldığında Güneş’in ışığını belli oranda kesecek şekilde konumlanmış oluyor. ‘Tam güneş tutulmalarında’ ise Ay, Güneş’in tam olarak önüne geçiyor. 4 Aralık tarihinde yaşanan tutulma, ne yazık ki Türkiye’den gözlemlenemedi.

Güney yarımküreden gözlemlenen tutulmanın en net görüntüleri Antarktika’dan kaydedildi. Arjantin, Güney Afrika, Avustralya ve Yeni Zelandadan da parça parça gözüken ‘tam tutulma’, gelecek bir buçuk yıllık süre içinde bir daha yaşanmayacak. NASA’dan açıklanan bilgilere göre 18 ay sonra, 2023 yılında yeniden gerçekleşecek olan tam tutulma, bu defa güney ve doğu Asya’dan gözlemlenebilecek.

NASA, tutulmayı canlı yayınladı:

tam güneş tutulması 2021

Tam güneş tutulmaları, aslına bakarsanız tuhaf bir tesadüf sayesinde Dünya’dan gözlemlenebiliyor. Birçok kişi, “Koskaca Güneş’in tamamını nasıl oluyor da Ay kapatıyor?” sorusunu sorabilir. Güneş’in çapı, Ay’ın çapından 400 kat daha fazla. Ancak tuhaftır ki Ay’ın Dünya’ya olan mesafesi, Güneş’e olan mesafesinden de 400 kat daha yakın. Böylelikle her 18 ayda bir Ay ve Güneş’in konumu hizalanarak ‘tam güneş tutulmalarını’ meydana getiriyor.
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4 Aralık’ta gerçekleşen ve yaklaşık iki dakika süren güneş tutulmasından da büyüleyici görüntüler elde edildi. Oldukça az insan tarafından gözlemlenebilen tutulma, her zaman olduğu gibi araştırmacıları ve fotoğrafçıları olay yerine çağırdı. NASA tutulmayı YouTube üzerinden 1 saat 45 dakikalık bir canlı yayınla paylaştı.

Tutulmanın hızlandırılmış kaydı:

İşte tutulmanın görüntüleri:

tam güneş tutulması 2021

tam güneş tutulması 2021

tam güneş tutulması 2021

Kaynak : https://www.space.com/total-solar-eclipse-2021-amazing-photos-from-antarctica
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