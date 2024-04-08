Tam güneş tutulmasına artık sayılı saatler kaldı. Peki türlü türlü komplo teorileri üretilen doğa olayı nereden gözlemlenecek? Tam güneş tutulması, internetten nasıl takip edilecek?

Milyonlarca kişinin beklediği 8 Nisan tarihi nihayet geldi. Bugün, son yıllarda eşine rastlanmamış bir doğa olayı yaşancak. Evet, tam güneş tutulmasından bahsediyoruz. Özellikle de sosyal medyada tonla komplo teorisine malzeme olan yapan doğa olayı, önümüzdeki saatlerde gerçekleşecek.

Tam güneş tutulması, Türkiye'den görülemeyecek. Ancak Kanada, Meksika ve ABD gibi ülkelerin büyük bir bölümü, bu eşsiz olayı gözlemleyebilecek. Yerel kaynakların bildirdiğine göre milyonlarca insan, tam güneş tutulmasına tanıklık edebilmek için bugün yer değiştirecek.

Tam güneş tutulması nasıl izlenir?

Tam güneş tutulması Türkiye'den gözlemlenemeyecek olsa da internette yapılacak canlı yayınlarla bu olaya tanıklık edebileceğiz. Yaptığımız araştırmalarda, NASA'nın bu olay için özel bir canlı yayın gerçekleştireceğini tespit ettik. Eğer isterseniz siz de bu tarihî olaya NASA aracılığıyla tanıklık edebilirsiniz.

NASA'nın canlı yayınını aşağıdan takip edebilirsiniz

Tam güneş tutulması saat kaçta gerçekleşecek?

Yapılan açıklamalara göre tam güneş tutulması, saat 21:20 sularında gerçekleşecek. NASA'nın canlı yayını ise saat 20:00 itibarıyla başlayacak.

Tam güneş tutulması nasıl oluşur?

Tam güneş tutulması, Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girmesiyle yaşanan doğal bir olay. Yörünge hareketinden kaynaklı yaşanan olay, Güneş'in tamamen veya kısmen kapatılmasıyla yaşanıyor. Bu doğa olayı üzerine çok fazla teori üretmenin anlamı yok...