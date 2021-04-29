Yasaktan Muaf Çalışanlar, e-Başvuru Üzerinden Belge Alacak

29 Nisan’da başlayıp 17 Mayıs’ta bitecek olan tam kapanma sürecinde çalışanların izin alma süreçleriyle ilgili yeni bir bildiri geldi. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine göre taşıması zorunlu tutulacak görev izin belgeleri, e-Başvuru sistemi üzerinden alınabilecek. Cenaze sahiplerinin ise artık ölüm belgesi alması gerekmeyecek.

17 Mayıs tarihine kadar devam edecek olan sokağa çıkma yasağına saatler kala İçişleri Bakanlığı’ndan yeni bir bildiri geldi. Tam kapanma sürecinde yasaktan muaf tutulacak vatandaşları yakından ilgilendiren genelgede cenaze izinlerine de değinildi.

İçişleri Bakanlığı’nın valiliklere gönderdiği ‘Görev Belgesi Düzenleme’ konulu genelgeye göre sokağa çıkma yasağından muaf işyerlerinde çalışanlar, İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sisteminden izin belgesini alabilecek. Alınan belgelerin çalışanlarca taşınması zorunlu olacak.

Görev belgesi, e-başvuruyla alınabilecek

Bu gece başlayacak olan tam kapanma sürecinde daha önce de olduğu gibi birçok gerekli iş yeri aktif olacak. Bu işyerlerinde çalışan personelin, yanında ‘görev izni’ belgesini taşıması zorunlu olacak. Belge, İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sisteminden kolayca alınabilecek. Görev izin belgesi, çalışanın kimlik bilgilerini, hangi amaçla sokağa çıkması gerektiğini, çalışma saatlerini, ikamet ettiği yeri ve varsa kullandığı aracın plakasına kadar birçok bilgiyi içerecek. Bu belge, işyeri yetkilisine imzalatılarak geçerli hale gelecek.

Sistemde yaşanan yoğunluklar ve erişim hataları nedeniyle çalışanların belge alamaması durumunda devreye geçici bir belge girecek. Ek-1’de örneği sunulan görev belgesi formu manuel olarak doldurulup işyeri yetkilisine imzalatılabilecek. Bu belge, sadece bir kez kullanılabilecek ve yalnızca üç gün geçerli olacak.

Cenazelerde ‘ölüm belgesi’ zorunlu olmayacak

Olası bir cenaze durumunda vatandaşların bir yakınının öldüğünü kanıtlayan bir belge alması gerekmeyecek. Ölüm ve yakınlık bilgisinin doğruluğu, bakanlıklar arası sistem üzerinden teyit edilecek. İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı verileri kaynak alınarak durumu doğrulanan vatandaşların alacağı ‘Cenaze İzin Hizmeti’, seyahat izninden ayrı tutularak doğrudan erişilebilir hale gelecek. Böylece cenaze sahibi vatandaşların mağdur olmalarının önüne geçilmiş olacak.