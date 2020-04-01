Son dönemde elektrikli hale getirilen pek çok klasik otomobile şahit olduk. Şimdi bu trende Mercedes Benz SL R107 de katıldı. İngiltere’de bir firma, 70'lere ve 80’lere damga vuran bu ikonik otomobili tamamen elektrikli olacak şekilde modernize etti.

Otomotiv dünyası, son yıllarda çok önemli bir dönüşüm yaşıyor. Mercedes, Volkswagen, BMW ve Volvo gibi sektörün dev markaları, elektrifikasyonu bugünün ve yarının merkezine koymaya başladı. Hatta bu firmalardan bazıları, önümüzdeki yıllarda sadece elektrikli otomobiller üretmeyi hedefliyor.

Yeni modellerin yanı sıra, otomobil tarihe damga vurmuş bazı kült modeller de bu dönüşümden nasibini alıyor. Çok kısa bir süre önce, Alman üretici Volkswagen’in 1960'ların ikonik otobüs modeli T1 Samba'yı tamamen elektrikli bir konsept araca dönüştürdüğünü sizlerle paylaşmıştık. Şimdi bu furyaya 70 ve 80’li yılların unutulmaz araçlarından Mercedes Benz SL R107 de katıldı.

Mercedes Benz modellerini modifiye etme konusunda uzman olan İngiliz SL Shop firması, bu ikonik modeli tamamen elektrikli bir araca dönüştürdü. Dünyanın ilk ve tek elektrikli klasik Mercedes Benz SL R107’si olan otomobil, bu dönüşümün bir sonucu olarak ön kaputunun altındaki 3.5 litrelik V8 motoruna veda etti. Gücünü artık elektrikli çift motordan alan SL R107, tek şarjla 240 kilometre sürüş menzili sunuyor.

Orijinal SL R107, 0’dan 100 kilometreye 9.9 saniyede çıkıyordu. Elektrikli versiyondaki rakamları bilmiyoruz ancak muhtemelen benzinli modelinden çok daha hızlı. 1971 ve 1989 arasında üretilen orijinal SL R107, Mercedes’in G-Serisi off-roader'ın ardından üretim bandında en uzun süre tuttuğu ikinci seri olarak biliniyor.

Tamamen elektrikli Mercedes Benz SL R107