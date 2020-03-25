Alman otomobil üreticisi Volkswagen, 1960'ların ikonik otobüs modeli T1 Samba’yı tamamen elektrikli bir konsept araca dönüştürdü. Pek çok teknoloji ile donatılmasına rağmen retro ruhundan en ufak bir ödün vermeyen araç, katlanabilir panoramik çatısı ile harika görünüyor.

Geleceğini elektrikli araçlar üzerine inşa eden markaların başında gelen Volkswagen, 1960’lara damga vuran ikonik otobüs modeli T1 Samba’yı günümüzün trendlerine uygun olarak yeniden tasarladı. Tamamen elektrikli bir forma bürünen kült araç, buna rağmen son derece retro bir görünüme sahip.

Volkswagen’in Hannover’deki fabrikasında üretilen 1966 T1 Samba ya da yeni ismiyle e-BULLI, 45 kWh-lityum iyon bataryası ile tek bir şarjla 200 kilometre gidebiliyor. Elektrikli otobüsün şarj portu ise tampondaki plakanın hemen arkasına konumlandırılmış.

Kült otobüsün iç kısmında kullanılan ahşap zemin, araca modern bir hava katmış. Aynı anda sekiz kişiye ev sahipliği yapabilen e-BULLI, menzil hakkında bilgiler sunan küçük bir dijital ekrana da sahip. Bluetooth ve USB bağlantı desteği ile gelen elektrikli otobüs, Volkswagen mobil uygulaması ile entegre bir şekilde çalışıyor.

Katlanabilir panoramik tavanı ile çok etkileyici görünen Volkswagen e-BULLI, modern ve klasik unsurların harmanlandığı bir araç görünümü sunuyor. 1966 T1 Samba’dan ilham alan elektrikli otobüs konseptinin seri üretim modeline dönüşeceğinin müjdesini veren Alman marka, e-BULLI için 64.900 euroluk bir fiyat etiketi belirledi. Otobüsün ne zaman yollara çıkacağı ise henüz belli değil.

Volkswagen e-BULLI konseptinin diğer fotoğraflarına aşağıdan göz atabilirsiniz