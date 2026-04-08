Tamir Etmesi En Zor Dizüstü Bilgisayar Markaları Açıklandı (Zirveye Çok Şaşıracaksınız)

Public Interest Research Group Education Fund tarafından yayımlanan yeni bir rapor, tamir etmesi en zor dizüstü bilgisayar markalarını gün yüzüne çıkardı.

Rapora göre dizüstü bilgisayarların tamir edilebilirliği konusunda en düşük notları alan markalar arasında Apple ve Lenovo başı çekiyor.

Apple en düşük notu aldı

Raporda Apple, dizüstü bilgisayarlar için C- notu alarak listenin en alt sıralarında yer aldı. Özellikle cihazların sökülmesinin zor olması, bu düşük puanın en önemli nedeni olarak gösterildi.

Listenin ikinci sırasında yer alan Lenovo da C- notuyla dikkat çekti. Şirketin puanı sadece teknik zorluklar nedeniyle değil, aynı zamanda Fransa’daki yasal gereklilikleri tam olarak yerine getirmemesi nedeniyle de düştü. Özellikle bazı yeni modeller için tamir edilebilirlik bilgilerini eksik sunması eleştiri aldı.

Araştırma, Fransa’da zorunlu olan “tamir edilebilirlik endeksi”ne dayanıyor. Bu sistemde cihazın sökülebilirliği, yedek parça bulunabilirliği, tamir kılavuzlarının erişilebilirliği ve parça maliyetleri gibi kriterler dikkate alınıyor.

Peki siz bu notlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.