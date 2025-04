Otomobil dediğimiz zaman akla her zaman performansıyla gelen BMW’nin bu defa ikonik tasarımlarından bahsedeceğiz. Emin olun her biri çoktan otomotiv tarihine geçti bile!

Dediğimiz gibi genellikle performansıyla öne çıkan Alman üretici, tasarımlarıyla da 109 yıllık tarihinde milyonların hayranlığını kazanmış durumda. Her ne kadar güncel tasarımları zaman zaman tartışma konusu olsa bile markanın geçmişinde çizgileriyle ikonikleşmiş birçok model bulunuyor.

İşte biz de Biz de BMW’nin tasarım konusunda arşa çıktığı modelleri derlemeye karar verdik Kemerlerinizi bağladıysanız listemizin ilk sırasıyla başlayalım.

Yarış pistlerinden doğan efsane: BMW 328

1936’dan 1940’a kadar üretilen bu model, BMW’nin motor sporlarındaki tarihi için çok önemli bir yere sahip. İlk defa 1936 yılında Almanya’daki Eifelrennen yarışında tanıtılan 328’den sadece 464 adet üretildi. İki kapılı roadster olarak tasarlanan araba, 80 beygir gücünde 2 litrelik bir motor ile geliyordu.

BMW 328, Le Mans 24 Saat yarışı da dahil olmak üzere tam 140’tan fazla yarış kazandı.

300SL’e rakip: BMW 507

1956-1959 arasında otomotiv sektörüne damgasını vuran BMW 507’den yalnızca 252 adet üretildi. Marka, 507’yi Mercedes-Benz 300SL’e rakip olarak konumlandırmıştı. Tasarım harikası bu model, 3.2 litrelik V8 motoru ile 150 beygir güç üretebiliyordu.

Bugün 6 Serisi’ni görüyorsak onun sayesinde: BMW E9

Bugün bildiğimiz BMW 6 Serisi’nin temelini oluşturan BMW E9, 1968-1975 arasında üretilmişti. Özellikle "Coupe Sport Leichtbau" yani CSL versiyonuyla akıllara kazınmıştı. 3.0 CSL, tam 206 beygirlik bir güç üretebiliyordu.

İtalyan devlerine kafa tutan: BMW M1

BMW’nin Ferrari ve Lamborghini gibi İtalyan devlerine kafa tutmak için tasarladığı M1, 1999’da 'Yüzyılın Otomobil Tasarımcısı' ödülünü kazanan Giorgetto Giugiaro tarafından tasarlandı. M1, 3.5 litrelik motoruyla yol versiyonunda 277; yarış versiyonunda 477 beygir güç üretebiliyrodu.

Hem tasarım hem performans: BMW E30 M3

Eğer BMW’nin ikonik otomobillerinden bahsediyorsak E30’dan söz etmezsek olmaz. Bakanın bir daha bakası geldiği M3, sadece tasarımı değil performansıyla da akıllara kazınmıştı. 1986-1991 arasına damgasını vuran E30 M3, 238 beygir gücünde 2.3 litrelik bir motora sahipti. Tam 1.600’in üzerinde yarış kazanan (Evet, yanlış duymadınız) E30 M3, tarihin en başarılı 'Touring Car' otomobillerinden biri olarak kabul ediliyor.

007 kullandıysa vardır bir bildiği: BMW Z8

Yukarıda da bashettiğimiz 507 serisinden ilham alınarak tasarlanan bu model, James Bond'un 'The World Is Not Enough' filminde kullanılmasıyla daha da popülerleşmişti. Z8, 4.9 litrelik V8 motoruyla 400 beygir güç üretebiliyordu.

Sizin de bu listede olmalıydı dediğiniz bir model var mı? BMW’nin son dönemdeki tasrımlarını nasıl buluyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.

