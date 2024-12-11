Hız, prestij ve mükemmel mühendislik deyince birçok kişinin aklına BMW de geliyor. Peki, yollarda görmeye alışkın olduğumuz modellerin yanı sıra sınırlı sayıda üretilen, nadir BMW arabalarını da biliyor musunuz?

Markanın öyle özel arabaları var ki her biri kendi çapında efsane. Kimi sadece birkaç yüz adet kimisi ise sadece 6 tane üretildi.

Koleksiyoncularda saklı ve diğer koleksiyoncuların da peşinde olduğu işte o nadir arabalardan 8’i.

BMW 507 (1956-1959)

İkonik bir roadster olan BMW 507, toplamda sadece 252 adet üretildi. Elvis Presley'nin bile garajında yer alan bu güzellik, dönemin en pahalı otomobillerindendi. Hem tasarımı hem de az bulunurluğu onu gerçek bir klasik yapıyor.

BMW E46 M3 GTR (2001)

Yarış pistinden yola inen bu canavardan sadece 10 adet üretildi. GTR versiyonu, E46 M3’ün daha hafif, daha güçlü ve çok daha nadir bir hâli.

BMW Z8 (1998-2003)

James Bond’un da tercihi olan Z8, yalnızca 5.703 adet üretildi. Retro-fütüristik tasarımıyla dikkat çeken bu model hem performansıyla hem de görünüşüyle zamansız bir cazibeye sahip.

BMW 328 (1936-1940)

Klasik otomobil tarihinin mihenk taşlarından biri olan 328, sadece 464 adet üretildi. Hem dönemin yarışlarında kazandıkları hem de zamana meydan okuyan tasarımıyla bir başyapıt.

BMW 3.0 CSL “Batmobile” (1972-1975)

Bu efsane yarış arabasından ise sadece 1.265 adet üretildi. Adını aerodinamik yapısından alan Batmobile, BMW’nin motorsporlarındaki başarısının sembollerinden biri.

BMW M1 (1978-1981)

BMW’nin ilk süper arabası olan M1, sadece 453 adet üretildi. Dönemine damga vuran tasarımı ve yarış pistlerindeki performansıyla unutulmaz bir ikon.

BMW 2002 Turbo (1973-1974)

BMW’nin ilk turbo motorlu otomobili olan 2002 Turbo, sadece 1.672 adet üretildi. Agresif tasarımı ve yüksek performansıyla 70’lerin en havalı arabalarından biri.

BMW Z1 (1989-1991)

Kendi içine kaybolan kapılarıyla tanınan Z1 ise listenin son arabası. Ondan, toplamda 8.000 adet üretildi. Farklı tasarımıyla dikkat çeken bu model, BMW’nin cesur tasarım anlayışının güzel bir örneği.

Siz hangisinin sahibi olmak isterdiniz?

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