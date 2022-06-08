Geçtiğimiz yıl Sina Estavi tarafından satın alınan tarihin ilk Tweeti, yeniden açık artırmaya sunuldu. 50 milyon dolar istenen Tweet için gelen en yüksek teklif 30 dolar oldu.

NFT teknolojisinin popülerliği tüm dünyada büyük bir artış yaşarken bu artış döneminde büyük bir satın alım gerçekleşmişti. Twitter Kurucusu Jack Dorsey’in paylaştığı ve Twitter’ın ilk Tweeti olma özelliğini taşıyan Tweet, Türk asıllı iş insanı Sina Estavi tarafından yaklaşık 2,5 milyon dolara satın alınmıştı.

Bu satın alımın ardından bir sene sonra Estavi, Tweeti geri satmaya karar vererek OpenSea’de yeni bir açık artırma başlatmıştı. Fakat Tweet için 48 milyon dolar isteyen Estavi’nin bu isteğine yaklaşan, yakınından teğet geçen, hatta yüz bin doların yarısına bile ulaşan teklifler gelmemişti. Estavi, o günden bu güne Tweeti satmak için uğraşmaya devam ederken, Tweet için yeni bir açık artırma da geçtiğimiz gün başlatıldı.

Tweete sadece 30 dolar teklif geldi:

Fakat Estavi’nin yeni başlattığı açık artırma, bu kez çok daha sonuçsuz çıktı. 48 milyon dolar istenen Tweet’e gelen en yüksek teklif, yalnızca 30 dolar oldu. Estavi, böylelikle daha önce gelen teklifleri de kaybetmekle birlikte bu tekliflerin de artık yanına yaklaşamaz oldu.

Estavi’nin daha önceki açık artırmalarının tamamında Tweet’e gelen en yüksek teklif, yine 50 milyon doların yanında kum tanesi gibi kalan 30 bin dolarlık teklif olmuştu. Gelen tekliflerin pek çoğuysa 7 bin dolar etrafında şekilleniyordu. Estavi, yatırım açısından şu anlık NFT piyasasının en başarısız satın alımını gerçekleştirmiş gibi gözüküyor.