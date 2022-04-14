Geçtiğimiz hafta OpenSea üzerinden sahibi tarafından 48 milyon dolara yeniden satışa sunulan Jack Dorsey'in ile tweeti, hiç ilgi görmedi. NFT'ye gelen teklifler 5 haneli sayılara bile ulaşmadı.

Geçtiğimiz yıl NFT’lerin yükselişinde önemli bir rol oynayan bir satın alım gerçekleşmişti. Twitter kurucusu ve eski CEO’su Jack Dorsey, kendi paylaştığı Twitter’ın ilk Tweetini NFT’ye dönüştürerek açık artırmaya koymuştu. Tweet, Türk asıllı iş adamı Sina Estavi tarafından 2,5 milyon dolara satın alınmıştı.

Geçtiğimiz haftaysa Estavi, Dorsey’in Tweetini yeniden satışa çıkarma kararı aldığını duyurdu. OpenSea üzerinden NFT’yi listeleyen Estavi’nin Tweet için istediği miktarsa 14.969 Ethereum (bugünün değeriyle 46 milyon 300 bin dolar) idi. Fakat Estavi’nin satışı, internet dünyasına gerçek anlamda hiç kimsenin ilgisini çekmedi. Öyle ki NFT’ye verilen teklifler, 46 milyon dolar gibi bir parayla aynı gezegende bile değildi.

Geçtiğimiz saatlere kadar en yüksek teklif 280 dolardı:

Sina Estavi’nin OpenSea’deki ilanı, şu ana kadar en fazla 2 Ethereum’luk, yani yaklaşık 6.200 dolarlık teklif aldı. Fakat bu teklif bile geçtiğimiz saatlerde verildi. Dorsey’in Tweetine sahip olmak için verilen teklifler, düne kadar en fazla 280 dolara kadar çıktı. Evet, yalnızca 280 dolar.

Bu tekliflerin çok düşük olması, NFT’lere olan ilginin azalması ya da Tweet haline getirilen NFT’lerin artık anlamsız bulunması gibi yorumlanabilecek olsa da ardında farklı bir neden de barındırıyor olabilir. Estavi, geçtiğimiz yıl İran’da tutuklanmış, bunun sonrasında da Bridge Oracle ve CryptoLand isimli kripto para girişimleri çökmüştü. Bridge Oracles yatırımcıları, bu çöküşün ardından Estavi’nin eski tokenları yenileriyle değiştirmesini beklemeye başlamıştı.

Bu bekleyiş en sonunda geçtiğimiz hafta cevap bulmuş ve Estavi, tokenların değiştirilmeye başlayacağını duyurmuştu. Fakat aynı gün Crypto Oracle’ın yeniden kurulmasına yardımcı olacak bir mesaj da paylaşarak Dorsey’in Tweetini yeniden satılığa koyduğunu açıklamıştı. Estavi, elde edeceği gelirin %50'sini işi için harcayacağını, %50'sini de bağışlayacağını belirtmişti.