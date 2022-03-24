Tarım ve Orman Bakanlığı, fiyatı aniden yükselmeye başlayan şeker ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ayçiçek yağındaki spekülasyonların şeker için de yapıldığını söyleyen yetkililer, çuval şeker fiyatının düşürüldüğünü, Türkiye'de şeker arzı sorunu bulunmadığını duyurdular.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüm vatandaşları ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı. Yaygın bir şekilde kullandığımız şeker ile ilgili yapılan açıklamalarda, fiyatlarla ilgili spekülatif hareketler olduğu ifade edildi. Geçtiğimiz haftalarda ayçiçek yağı için yaşanan durumun şimdi de şeker üzerinde gerçekleştiğini bildiren bakanlık yetkilileri, çeşitli kaynaklarda yer alan açıklamaların asılsız olduğunu duyurdular.

Türkiye'nin yıllık şeker tüketim miktarının 2.7 milyon ton olduğunu, mevcut rezervin ise 2.9 milyon ton olduğunu ifade eden Tarım ve Orman Bakanlığı, mevcut durumda bile 200 bin ton şeker fazlası olduğunu belirtti. Bu rakamlarla ülkemizde şekerle ilgili herhangi bir stok ya da arz sorunu olmadığını açıklayan yetkililer, çuval şeker fiyatlarının da 800 TL'den 575 TL'ye indirildiğini duyurdular. Bu kararla hem tüketici hem de imalatçı firmalar, Ramazan öncesinde daha uygun fiyattan şeker alabilecekler.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi açıklaması şöyle:

"Dünyada ve ülkemizde gıda sektörü girdi maliyetlerinde pandemi süreciyle başlayan ve Rusya-Ukrayna savaşıyla devam eden bir artış trendi yaşandığı bilinmektedir. Diğer taraftan, bu gözle görülür gerekçenin yanında piyasada bir takım spekülatif hareketlerin oldukça yüksek fiyat artışlarına neden olduğu da görülmektedir.

Hatırlanacağı gibi ayçiçek yağında geçtiğimiz günlerde yapılan spekülasyonlar vatandaşımızı spekülatif fiyatlarla temin yoluna gitmeye maruz bırakmıştı. Bakanlığımız bu konuda aldığı tedbirler ve doğru zamanda yapılan bilgilendirmeyle piyasa manipülasyonlarının önüne geçmiş ve her zaman vatandaşının yanında olduğunu göstermiştir. Şu anda piyasada şeker konusunda da ayçiçek yağı hususunda da olduğu gibi benzer spekülatif bir hareket yaşanmaktadır.

Türkiye'nin 2020-2021 üretim döneminden 400 bin ton şeker rezervi mevcuttur. 2021-2022 üretim döneminde ise 2.5 milyon ton şeker üretimi ile toplam hacim 2.9 milyon tona ulaşmıştır. Dolayısıyla ülkemizin yıllık şeker ihtiyacının 2.7 milyon ton olduğu dikkate alındığında 200 bin tonluk ihtiyaç fazlası şeker üretimimiz bulunmaktadır. Yeni sezondaki üretim miktarımızla birlikte ülkemizde şeker arzıyla ilgili hiçbir sıkıntı yaşanmayacaktır.

Bakanlığımız bazı şeker üreticisi firmaların maliyetlerinin çok üstünde piyasaya mal vermeye çalışmalarının ve stokçuluğa tevessül etmelerinin önüne geçecek her türlü imkâna sahiptir. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bu konuda gerekli tedbirleri ivedilikle alacak ve uygulamaya koyacaktır. Bu bağlamda, Türkşeker'in uyguladığı Raf Fiyat Garantili (RFG) sistem ile nihai tüketici uygun fiyatlarla şekere ulaşabilmektedir. Ancak imalatçı firmaların şeker tedarikinde birtakım zorluklar yaşadığı da bilinmektedir.

Bakanlığımız şeker üreticisi firmalara gerekli uyarıları yapmış, neticesinde özel sektördeki bazı firmalar çuval şeker fiyatlarını 800 TL'den 575 TL bandına indirmiştir. Bu fiyatların kalıcı hale dönüşmemesi durumda bakanlığımız piyasanın dengede kalması için gerekli tedbirleri alacak ve üretici firmaların uygun maliyetle şeker tedarik etmesini sağlayacaktır.

Türkşeker elindeki şekeri başta küçük üreticiler olmak üzere Ramazan ayı öncesi imalatçı tüm firmalara kapasite raporları dikkate alınarak hızlı bir şekilde arz edecektir. Bu uygulamayla sadece nihai tüketici değil, aynı zamanda imalat yapan firmalara da uygun fiyatlara şeker tedarik edeceklerdir. Bakanlığımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada vatandaşımızın, üreticimizin ve tüketicimizin yanında olmaya devam edecektir."