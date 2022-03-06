Dün ayçiçek yağına zam geleceğinin duyulmasının ardından tüm ülkede 'ayçiçek yağı' krizi oluşmuş, marketlerde izdiham yaşanmıştı ve tepkilere yol açmıştı. Bugün gelen açıklamalar ve haberlerin ardından biz de konu hakkında sosyal medyada neler konuşulduğunu sizler için derledik.

Yükselen enflasyon ve Rusya-Ukrayna krizi, birçok sektörü etkilemeye başlamıştı. Gıdadan, akaryakıta birçok alanda etkisini gösteren bu kriz, vatandaşların üzülmesine neden olan haberlerin ortaya çıkmasını sağlamıştı.

Son günlerde durmaksızın devam eden akaryakıt ürünlerindeki artışın ardından bir büyük fiyat artışı da ayçiçek yağı konusunda geldi. Dün gelen haberler, ülke çapında oldukça sık kullanılan bir ürün olan ayçiçek yağına ciddi zam yapıldığını, bunun sonucunda da bir ‘ayçiçek yağı’ krizi yaşandığını gösterdi. Tahmin edebileceğiniz gibi bu durum sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Marketlerde izdiham oluştu

Bizim de sizlerle paylaştığımız bu haberde ayçiçek yağı ile ilgili 'stoklar eriyor, 1,5 ay yetecek kadar yağ kaldı' haberleri ve yağ fiyatlarına zam geleceğinin duyulmasının ardından vatandaşların marketlere akın etmeye başladığı, izdihamın oluştuğu görülmüştü. Hatta 200 TL’ye ulaştığı aktarılan fiyatların ardından zincir marketlerin, yağları depolara kaldırmaya başladığı bile belirtilmişti. Yaşananlar sosyal medyanın da gündemindeydi;

Tarım ve Orman Bakanı, endişelenilmemesi gerektiğini ifade etti, açıklama tepki çekti

Bunun ardından bugün ise Tarım ve Orman Bakanından konuyla ilgili açıklama geldi. Bakan Vahit Kirişçi, yaptığı açıklamalarda ortada endişe verici bir durumun bulunmadığını, yeterli stok bulunmadığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını, Türkiye’de yeterince yağın bulunduğunu kaydetti. Ancak vatandaşlar, bakanın bu açıklamalarına rağmen tepkilerini sürdürdü;

İnternette taksitle yağ satılmaya başlandı

Bunun yanı sıra birçok internet sitesinde korkutucu ayçiçek yağı fiyatları da sosyal medyanın gündemine oturdu. Hepsiburada gibi e-ticaret platformları üzerinden satılan ayçiçek yağlarının taksitle bile satıldığı görüldü. Bunlardan biri incelendiğinde, 18 litrelik yağın 44 TL’den 36 ay taksitle satıldığının görülmesi vatandaşların adeta çıldırttı;

Fiyatlar neden artıyor?

Peki bu fiyatlar neden artıyor? Uzmanlara göre Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan kriz, yağ stoklarının azalmasına neden oluyor. Ayrıca Türkiye’nin kendi kendine yetebilecek bir ülke olacakken dışa bağlı politikalar izlemesinin, yaşanan krizlerde böyle sonuçları doğurabileceği ifade ediliyor.

Ek olarak BBC’nin haberine göre TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Remzi Suiçmez, “Kendi kendimize yeterliliğimizin %70’lerde olduğu ayçiçeğini de biz Rusya ve Ukrayna’dan alıyoruz.” ifadelerini kullanıyor ve bu konuda Türkiye’yi ciddi bir tehlikenin beklediğinin altını çiziyor. Diğer uzmanlar da aynı şekilde yaşanan krizin fiyatlara olumsuz bir şekilde yansıyacağını vurguluyor.