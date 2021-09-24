Tatlandırıcılı Çekirgeler Abur Cubur Olarak Satışa Sunulacak

İsrail'de bir şirket, çekirgelere tatlandırıcı ekleyerek şekerleme gibi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Dünyanın pek çok yerinde kabul görmeyen böcek tüketimi düşüncesinin, bu proje ile genel görüşü değiştirebileceği düşünülüyor. Ancak uzmanlar, böyle bir değişimin kolay olmadığını belirtiyorlar.

İsrail'de hizmet vermekte olan Hargol isimli bir şirket, çekirgeleri yenilebilir hale getirmek için çalışmalara başladı. Şirketin başındaki isim olan Dror Tamir, bu böceklere çeşitli tatlandırıcılar ekleyerek piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Çekirgeler, bazı Asya ülkelerinde hali hazırda tüketiliyor olsa da tatlandırıcı eklenmiş çekirgeler, dünyanın her yerinde karşımıza çıkacak gibi görünüyor.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda "Bir deneyin. Küçük şekerler proteinle dolu ama soya veya jelatinden değil. Bunun yerine, çekirgelerden yapıldılar. Çekirgelerin tadı ceviz, mantar, kahve ve çikolata gibi, portakal ve çilek aroması da gelecek." ifadelerini kullanan Tamir, üzerinde çalıştığı projeden umutlu gibi görünüyor. Ancak pek çok uzman, çekirge tüketimini insanlara kabul ettirmenin kolay bir şey olmayacağını düşünüyor.

Dünya nüfusu arttıkça, böcek tüketimi de artabilir

Uzmanlara göre dünya nüfusu, 2050 yılında 9,8 milyara ulaşacak. Bu da gıdaya ulaşmayı zorlaştıracak. Uzmanlar, böylesi bir olayın yaşanması durumunda protein kaynağı olarak böcek de tüketilebileceğini düşünüyorlar. Ancak bu noktada hala pek çok bilinmez var. Böcek yemenin insan vücuduna alerjik reaksiyona neden olup olmayacağı bilinmiyor. Ancak yapılan bazı araştırmalara göre böceklerden protein karşılanması, et üretimi ile kıyaslandığında sera gazı salınımını yüzde 99 oranında düşürebilir. Öte yandan, yapılan bilimsel bilimsel araştırma, böcek ile sütte yer alan protein yapısının çok benzer olduğunu, bunun insan sağlığı için aynı hesaba geldiğini ortaya çıkardı. Yani şu an olmasa da bundan belki de 100 yıl sonra, böcek tüketimi süt tüketmek kadar normal karşılanabilir.

Hargol'un tatlandırıcılı çekirge projesi, böceklerin tüketilmesiyle ilgili yeni bir sayfa aralayabilir gibi görünüyor. Şayet bu ürünlerin sunumlarının iyi bir şekilde yapılması ve yenilecek şeyin aslında böcek olduğunun düşündürülmemesi durumunda, toplumlardaki genel görüşün değişebileceği düşünülüyor. Konuyla ilgili en somut gelişmeler, tatlandırıcılı çekirgelerin piyasaya sürülmesiyle anlaşılacak.