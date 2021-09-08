Keşfedilen Yeni Böcek Türüne 'Adiyaman' İsmi Verildi

Adıyaman Üniversitesi tarafından yeni Adıyaman'da yürütülen çalışma sırasında keşfedilen 2 milimetrelik bir tatlı su böceğine, 'bidessus anatolicus adiyaman' adı verildi.

Adıyaman Üniversitesi Kahta Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gani Erhan Taşar'ın liderliğinde yürütülen bir çalışma kapsamında, tatlı sularda yaşayabilen yeni bir böcek türü keşfedildi.

Tatlı sulardaki organik maddeleri parçalayarak doğaya fayda sağladığı belirtilen bu böcek hakkındaki bilgiler, hayvan sistematiği alanında son derece prestijli bir dergi olan Zootaxa'da yayınlandı. Doç. Dr. Taşar, keşfettikleri bu böcek türüne "bidessus anatolicus adiyaman" ismini verdiğini duyurdu.

Böcek, literatürde Adıyaman ismini taşıyan ikinci canlı oldu

Bir canlıya Adıyaman isminin verilmesi bir ilk değil. Daha önce keşfettikleri başka bir canlı türüne "hydrochus adiyamanensis" adını veren Taşar, bu böceğin literatürde Adıyaman ismini taşıyan ikinci canlı olduğunu dile getirdi.

Taşar, literatüre kazandırdıkları bu yeni keşif ile ilgili şu ifadeleri kullandı; "Bu çalışma ile bilim dünyasına Adıyaman ismi ile ikinci bir canlı daha kazandırmış olduk. Bugüne kadar yapılmış olan çalışmalar ülkemizin coğrafi konumu itibari ile hem flora hem de fauna açısından oldukça zengin bir biyoçeşitliliğe sahip olduğunu bize göstermektedir. Bu çalışmaların büyük bir çoğunluğunun ise yabancı bilim insanları tarafından yapıldığını görüyoruz.

Yabancı araştırmacıların 1990’lara kadar ülkemizin birçok yerini gezdiklerini ve buralardan topladıkları örnekleri ülkelerine ve doğa-tarih müzelerine götürmek sureti ile yayımladıklarını görüyoruz. Son yıllarda üniversite sayılarımızın artması ile bilim insanlarımızın sayısı da artmıştır. Dolayısı ile bu tarz keşifleri ülkemiz adına yerli araştırmacılarımızın yapması mümkün olmuştur."