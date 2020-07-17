TBMM’de 'Dijital Mecralar Komisyonu' Kuruluyor

TBMM’de Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen Bazı Kanunlarlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin ardından Dijital Mecralar Komisyonu kurulmasına karar verildi.

TBMM’de “Dijital Mecralar” isimli yeni bir ihtisas komisyonunun kurulmasına karar verildi. Sosyal medya, internet ve bilişim alanlarındaki konuların görüşüleceği komisyonun bütçesi, dün TBMM’de gerçekleştirilen oturumda mini torba teklifine eklendi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen İşsizlik Sigortası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nde yapılan ihdasla Dijital Mecralar Komisyonu’nun kurulmasının da önü açılmış oldu. İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun’a ihdas edilecek komisyon, bireylerin kişilik haklarına, özel hayatlarının gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı veya çocukların fiziksel ve psikolojik şekilde zarar verici internet kullanımının önlenmesi için çalışacak.

17 üyeden oluşacak

TBMM bünyesinde Dijital Mecralar İhtisas Komisyonu adıyla açılacak yeni komisyonda toplamda 17 üye bulunacak. Bu komisyonun şu anda nasıl bir yetkiye sahip olacağı bilinmiyor, ancak TBMM’den çok yakında konu hakkında yeni açıklamaların geleceği düşünülüyor.

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